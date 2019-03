Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposano/ La coppia di Uomini e donne verso il sì?

Paolo Crivellin e la sua scelta, Angela Caloisi, presto sposi? Forse sì, anzi no. Su Uomini e donne Magazine si parla della possibilità che i due presto possano passare al livello successivo anche se non sembrano intenzionati a premere il piede sull’acceleratore. I due hanno festeggiato qualche giorno fa proprio il loro primo anno insieme e sono tornati in tv per le scelte dei nuovi tronisti che si sono tenuti nel castello nei giorni scorsi e lo stesso potrebbero fare a maggio, quando l’edizione andrà verso la chiusura con nuove scelte da affrontare. A Uomini e donne Magazine proprio Paolo ha ricordato che questo tipo di “scelta” è stato lui a lanciarla invitando all’epoca la bella Angela proprio in un posto isolato e lontano dalle poltrone rosse e dai petali dello studio del programma: “Anche se la mia è stata ancora diversa: è stata fatta fuori dallo studio in modalità differente rispetto alla festa con i parenti. Io personalmente ho preferito la modalità che mi ha coinvolto”.

IL LORO MATRIMONIO E’ DIETRO L’ANGOLO?

Riguardo al futuro insieme a lei, ad un anno dalla scelta e dalla loro convivenza, i due non si dicono troppo legati alla questione matrimonio e “contratto” anche se su questo non concordano e lo stesso Paolo spiega:“Abbiamo delle idee ma le metteremo in atto più avanti. Il discorso matrimonio? Non credo serva quello per capire se una coppia si ama veramente: al momento non ci penso“. E sullo stesso tema, Angela conferma: “Abbiamo capito che non siamo in grado di fare progetti! Il matrimonio è sicuramente un passo che per ora non stiamo considerando. Ogni tanto ci scherziamo su, ma non abbiamo ancora considerato l’idea di sposarci“. Il sì è nei loro progetti ma non in quelli presenti ma in quelli futuri, forse molto futuri e quindi per adesso i fan di Uomini e donne dovranno attendere un po’.

