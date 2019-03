Sophie Turner e Joe Jonas si sposano/ Sansa Stark di Game of Thrones convola a nozze

Sophie Turner e Joe Jonas si sposano, così la Sansa Stark di Game of Thrones convola a nozze. Il suo sposo è uno dei membri della band Jonas Brothers già protagonisti di un’altra cerimonia poco tempo fa tra Nick Jonas e Prijanka Chopra. Joe Jonas è fidanzato con Sophie Turner dall’ottobre del 2017 e dopo un anno e mezzo insieme hanno deciso di coronare il loro amore. Al momento la data non è stata ancora resa nota, ma si sa che le nozze si terranno in estate in Francia all’interno di uno splendido castello rinascimentale. Ad ammetterlo è stato lo stesso Joe durante il programma The Late Show di James Corden dove si è leggermente lasciato andare alle confessioni: “La famiglia di Sophie viene dall’Inghilterra, pensavo dunque che per la prima volta sarei diventato fan di una squadra di calcio. Poi ho scoperto che a loro non piace e non lo seguono. Preferiscono il rugby. Avremo quindi una bandiera da rugby e una da football al matrimonio”. Scherza poi sui testimoni: “Se si dovessero presentare con un occhio nero e un braccio rotto sarà allora molto orgoglioso di loro”.

Sophie Turner e Joe Jonas si sposano: intanto sul set di X-Men Dark Phoenix

Sophie Turner sposerà Joe Jonas, ma in queste ore non si parla di lei solo per questo. L’attrice, tra i protagonisti di Games of Thrones nel ruolo di Sansa Stark, ha rivelato l’abbandono di un attore nel cast di X-Men: Dark Phoenix che sarà nelle sale l’estate prossima. In una recentissima intervista su Glamour l’attrice ha spiegato: “Ho un grosso problema e cioè quello di non riuscirmi a fare valere soprattutto se sto litigando con un uomo. Però Jessica Chastain mi ha sostenuta e mi ha detto che dovevo farmi valere di più e non dovevo stare zitta ma sostenere le mie ragioni. Sono una persona davvero molto timida, ma sto facendo un lavoro su di me per migliorare”. Sophie ha recitato nel film al fianco di Michael Fassbender e Jennifer Lawrence che interpretano rispettivamente Magneto e Mystica.

