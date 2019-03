Taylor Mega seduce 3 ragazzi su Tinder/ Video Iene: piovono critiche sul web

Taylor Mega protagonista di un servizio de Le Iene Show nella puntata in onda questa sera su Italia 1. Nel mondo, i siti e le app di incontri sono sempre più popolari e tra le più famose c’è Tinder. L’inviata delle Iene, Mary Sarnataro ha così organizzato un servizio con la collaborazione di Taylor Mega che ha accettato di sedurre tre ragazzi sulla famosa app. Con un mini abito che mette in evidenza le gambe lunghe e snelle, il lato B assolutamente perfetto e un seno prosperoso, Taylor Mega, nei panni di una qualunque Veronica, diventa il sogno proibito di ragazzi inconsapevoli di essere caduti nella trappola delle Iene. Scoprire, però, che il sogno erotico si chiama Taylor Mega ed è l’ex fidanzata di Tony Effe e di Flavio Briatore potrebbe spiazzare i tre ragazzi, convinti di poter presto realizzare il loro sogno. A rovinare i loro piani, però, sarà proprio l’inviata della trasmissione di Italia 1.

TAYLOR MEGA REPLICA AGLI HATERS: “ABERRANTE”

Bellissima e sicura di sè, Taylor Mega continua a finire anche nel mirino degli haters. L’influencer, tra i tanti messaggi ricevuti, ha deciso di replicare duramente ad una ragazza che le ha scritto: “gente come te è il motivo per cui le donne, nel 2019, vengono, a questo punto giustamente, vengono ancora prese per mig*otte e motivo per cui donne nel 2019 vengono massacrate, bruciate, uccise, picchiate, insultate”. Un messaggio choc quello ricevuto da Taylor, assolutamente condannabile e che ha spinto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a replicare con una serie di storie. “Io trovo aberrante che nel 2019 ci siano persone che facciano ancora questi discorsi, ma soprattutto questo commento è stato fatto da una ragazza e questa cosa, devo essere onesta, mi spaventa tantissimo perché se non siamo le prime a supportarci a vicenda, ma come possiamo pensare e sperare che lo facciano gli uomini? Io sono convinti che siamo tutti liberissimi di commentare in maniera positiva o negativa un post, ma la domanda che voglio fare io adesso al pubblico di Alpha Woman è questa: ma secondo voi è giusto lanciare tutto quell’hating nei confronti solo perché posta una foto in bikini?”, chiede la Mega. A difendere taylor è proprio la pagina Instagram Alpha Woman che ha condannato le parole e l’autrice di un messaggio choc.





