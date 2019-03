Una Vita, puntata serale/ Anticipazioni 12 marzo: Olga ha avvelenato Diego?

Il martedì sera di Rete 4 è dedicato alle emozioni delle soap opera e, così, dopo Il Segreto, oggi, 12 marzo, alle 22.25, andrà in onda una nuova puntata di Una Vita, l’altra soap opera spagnola che continua ad appassionare i telespettatori italiani con le storie degli inquilini di Acacias 38. Anche nell’appuntamento serale di oggi, non mancheranno i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i fans della soap. Al centro della puntata, infatti, ci saranno le condizioni fisiche di Diego, sempre più gravi, ma anche la difficile situazione processuale di Antonito. A tutto ciò si aggiungerà l’imminente pericolo per Victor, pronto ad affrontare in duello il colonello Valverde, dopo essere stato sorpreso a baciare Evira, disposta a tutto pur di riconquistare Simon che, tuttavia, non sembra più interessato a lei. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: OLGA HA AVVELENATO DIEGO?

Per allontanare definitivamente Blanca da Diego e fare in modo che il matrimonio tra la figlia e Samuel non finisca, Ursula ha deciso di allearsi con Olga che sta costringendo a portare avanti una farsa. Convinta di averla in pugno, Ursula porterà avanti il suo piano strategico, ma qualcosa potrebbe rovinare tutto. Nella puntata in onda questa sera, infatti, Diego starà sempre peggio dopo essere stato colpito da un malore. Il dottor Quiles diagnosticherà un’intossicazione da mercurio, ma Diego rifiuterà di farsi ricoverare e di sottoporsi alle cure. Nelle puntate precedenti, infatti, Diego ha confessato al padre in coma di essere affetto da una grave malattia. Il malore, dunque, è dovuto alla malattia di cui Diego soffre o ad una mossa di Ursula e Olga? Quest’ultima, nonostante l’alleanza con Ursula, le confesserà di non aver avuto il coraggio di avvelenare Diego. Leonor, nel frattempo, chiederà a Blanca di parlare con Diego per convincerlo a farsi curare.

VICTOR MORIRA’?

La situazione processuale di Antonito preoccupa molto Lolita, Ramon e Trini. Felipe, tuttavia, deciderà di riprendere in mano la difesa processuale del giovane, anche da un letto d’ospedale. Riuscirà a tirarlo fuori dal carcere? Le preoccupazioni per i Palacios, però, non sono finite. Maria Luisa, infatti, continuerà a soffrire per Victor: da una parte continuerà a piangere credendo di aver perso l’amore della sua vita e, dal’altra, non nasconderà la sua paura per l’imminente duello. Il colonello Arturo Valverde, infatti, dopo aver saputo del bacio che c’è stato tra la figlia e Victor, per salvare l’onore di Evira, ha sfidato a duello il nipote di Susana. Victor ha accettato e si sta preparando, ma qualcosa andrà storto. Chi morirà tra Victor e Arturo Valverde?



