Uomini e Donne / Gemma e Rocco ai ferri corti: critiche per la Galgani (Trono Over)

Purtroppo le cose tra Gemma Galgani e Rocco Fredella non sono andate come molti fan di Uomini e Donne speravano. Tra loro c’è stato l’annunciato incontro nel castello con la famosa “decisione” che Gemma ha però preferito non prendere, lasciando Rocco con un pugno di mosche. D’altronde, la dama del trono Over ha voluto, ancor prima di incontrarlo, chiarire le sue perplessità: “L’invito di Rocco mi diverte ed entusiasma e non mi lascia indifferente. Io non voglio soltanto la storia e la favola di quel giorno ma c’è anche la vita normale, quella del giorno dopo, che caratterialmente Rocco non mi da perché non mi da quella stabilità. – ha ammesso Gemma – Da una parte la cosa mi incuriosisce e dall’altra mi chiedo come finirà. Ciò che non mi piace è il sapere che sia stato già deciso come finirà, e a me le cose forzate non piacciono”

PIOGGIA DI CRITICHE PER GEMMA GALGANI

Per Gemma Galgani, la cosa ha perso di spontaneità. Lo ammette nello studio di Uomini e Donne, in puntata: “Il fatto di essermi trovata davanti ad una decisione che avevo già contestato la mattina prima, mi ha lasciata senza parole. Non si può pensare che una storia possa iniziare così, dove una cosa di questa importanza viene decisa con un cartello”. E ancora una volta, tutte le critiche del pubblico e del parterre, maschile e femminile, sono per la Galgani. “Tu sapevi a cosa andavi incontro – le ha detto Michele in studio – non avresti dovuto accettare. Tu ci sei andata solo per la serata” ha continuato. Intanto la coppia, che sembrava vicina ad un lieto fine, ottiene un’altra importante battuta d’arresto. Che la storia sia ufficialmente finita qui?

© RIPRODUZIONE RISERVATA