Uomini e Donne/ Paolo Crivellin e Angela presto sposi? Grandi novità (Trono Classico)

Di quelle che sono nate lo scorso anno a Uomini e Donne, soltanto una coppia resiste ancora oggi e ha da poco festeggiato il primo anno d’amore. Stiamo parlando di Angela Caloisi e Paolo Crivellin che a febbraio hanno festeggiato un anno insieme e che di recente abbiamo visto come invitati alle scelte dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. D’altronde, Paolo, al magazine di Uomini e Donne, ha ricordato di essere “il pioniere di questa modalità di scelta”, chiarendo “anche se la mia è stata ancora diversa: è stata fatta fuori dallo studio in modalità differente rispetto alla festa con i parenti. Io personalmente ho preferito la modalità che mi ha coinvolto.” Anche per Angela, quello “È stato un momento magico che abbiamo vissuto e probabilmente gli altri lo hanno percepito. Noi stessi eravamo in lacrime riguardandoci.”

NOZZE PER ANGELA E PAOLO DOPO UOMINI E DONNE?

E ora, un anno dopo quella romantica scelta, ci si chiede se per Angela Caloisi e Paolo Crivellin sia arrivato il momento di fare un importante passo in avanti, come le nozze. Per l’ex tronista di Uomini e Donne “Abbiamo delle idee ma le metteremo in atto più avanti. – e aggiunge – Il discorso matrimonio? Non credo serva quello per capire se una coppia si ama veramente: al momento non ci penso” conclude. Cosa che conferma anche Angela: “Abbiamo capito che non siamo in grado di fare progetti! […] Il matrimonio è sicuramente un passo che per ora non stiamo considerando. Ogni tanto ci scherziamo su, ma non abbiamo ancora considerato l’idea di sposarci” conclude la Caloisi. Insomma, le nozze sono ancora lontane per la coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA