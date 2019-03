AL BANO JUNIOR CARRISI/ Chi è Bido, il figlio di Al Bano (Live, Non è la D’Urso)

Barbara D’Urso è pronta a rimettersi in gioco con un altro programma televisivo che – ne siamo sicuri – sarà senz’altro un altro grande successo. La scia giusta è quella di Domenica Live, come ha ammesso la stessa conduttrice napoletana sessantaduenne, ma con qualche novità in più. Da casa ci sarà maggiore coinvolgimento, con un pubblico che, di conseguenza, sarà chiamato a dire la sua e ad esprimere la sua opinione più spesso del solito. Un’altra parte fondamentale dello show sarà senza ombra di dubbio quella relativa agli ospiti, da sempre punto di forza di una stakanovista come Barbara D’Urso. Nella prima serata ci sarà, oltre a Heather Parisi (che verrà direttamente da Hong Kong dove oramai risiede stabilmente), l’intera famiglia Carrisi. E dunque: Al Bano, Loredana Lecciso, Jasmine e Al Bano Junior Carrisi, nato nel 2002. La rimpatriata in famiglia dunque è completa e per la D’Urso questo sarà certamente un colpaccio: siamo certi che lo share si alzerà incredibilmente.

AL BANO JUNIOR (BIDO), UN RAGAZZO TIMIDO

Di fronte a due personaggi pubblici come Al Bano e Loredana Lecciso i ‘figli d’arte’ sono, all’opposto, persone sempre schive e timide. Se questa è una costante più o meno valida nel tempo, certamente trova la sua conferma in Al Bano Junior Carrisi che, diciamocelo, è la fotocopia fisica del padre. Nato nel 2002, il ragazzo è fondamentalmente un timido, poco avvezzo ai riflettori e alla luce della ribalta… e si vede. Qualche mese fa Al Bano ha ufficialmente presentato i suoi due figli (quelli cioè della sua seconda famiglia) a Venezia sul red carpet. Al Bano Junior Carrisi aveva uno smoking classico, con tanto di camicia bianca e immancabile papillon nero. Un look normale, quindi, elegante, ma allo stesso tempo giusto; insomma, se l’obiettivo era quello di non dare nell’occhio, beh, il diciassettenne c’è riuscito in pieno. Probabilmente in quella uscita era stato oscurato da Jasmine, la sorella, che a un primo sguardo sembra essere davvero il ritratto della mamma Loredana. Un figlio per parte dunque: Per Loredana Jasmine e per Al Bano Al Bano Junior.

BIDO

Cerchiamo di capire qualcosa di più su questo ragazzo timido che ha appena diciassette anni. Quel poco che sappiamo lo dobbiamo ai social e alla mamma Loredana, che sotto questo aspetto è molto attiva. Tempo fa aveva pubblicato delle foto con Al Bano Junior Carrisi assieme ad una torta con su scritto Bido, preparata per festeggiare il suo compleanno. Da questo abbiamo compreso che il suo soprannome in famiglia è appunto Bido, ma non sappiamo da cosa derivi in realtà. Un’altra notizia che sappiamo è che Al Bano Junior Carrisi lo scorso anno (proprio di questo periodo visto che era marzo) aveva avuto una brutta caduta a scuola, che gli aveva causato addirittura la rottura della gamba. Fortunatamente, comunque, questo incidente non ha avuto alcuna conseguenza sulla sua salute. L’ospitata a Live – non è la D’Urso, quindi, ci permetterà di conoscere meglio questo ragazzo così timido e riservato: riuscirà a sorprenderci?



