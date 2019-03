Alessia Mancini/ “Flavio Montrucchio? Pretendo tanto da lui!”, e sulla gelosia dice…

Alessia Mancini, moglie di Flavio Montrucchio ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, si è confidata tra le pagine del settimanale Nuovo. 40 anni compiuti questa estate, 25 di carriera alle spalle, 15 di matrimonio felice e 2 figli che ama pazzamente: cosa le manca per essere felice? Assolutamente nulla. L’ex lolita di Non è la Rai, oggi è una donna risoluta e affermata, sia sul lavoro che nella vita privata. In televisione, è tornata a conquistare il pubblico durante la passata edizione dell’Isola, presente in Honduras con il suo carattere forte e senza peli sulla lingua. A darle forza però, in assoluto è la sua famiglia: il marito, attore e conduttore Flavio Montrucchio e i due figli, Mya e Orlando. In occasione della presentazione di una ricerca Doxa per Kellogg’s, l’ex Velina di Striscia la Notizia, si è raccontata tra le pagine del settimanale, tramite una intervista a Mario Chiari. Qual è la ricetta della sua felicità con Flavio? “Non abbiamo una ricetta” svela, poi aggiunge: “Ma in un rapporto di coppia devi mettere impegno e tanto amore”.

Alessia Mancini: “Gelosa di Flavio Montrucchio? No…”

Alessia Mancini, durante la sua intervista con Nuovo, svela di parlare moltissimo con Flavio Montrucchio: “Ci coccoliamo e, quando abbiamo punti di vista diversi, cerchiamo il compromesso. Come per l’educazione dei figli”. Non è sempre facile trovare coppie solide come la loro, nel mondo dello spettacolo e anche l’ex Velina, si rende conto di essere una eccezione: “Ma anche noi bisticciamo e abbiamo i nostri alti e bassi. L’importante è venirsi incontro… Una volta cede lui, un’altra cedo io”. Ma chi la vince più spesso tra i due? Lei confida di essere la meno morbida: “Pretendo sempre tanto, da me stessa come pure dagli altri”. Poi del marito, parole di amore e stima: “E’ molto romantico: per il nostro anniversario a Milano, dove ero per lavoro, mi ha portato a Venezia. È importante sapersi ritagliare spazi solo per noi”. E sulla gelosia, confessa che in passato era molto gelosa di Flavio: “Di sicuro non mi metto a controllare il suo telefono, non l’ho mai fatto e mai lo farei”.

