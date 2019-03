Alice Campello, moglie Morata/”Insulti e minacce di morte ai miei figli dopo la Juve”

Non è stata una serata fortunata per Alvaro Morata, travolto per 3 reti a 0 con il suo Atletico Madrid da una Juventus inarrestabile. Il peggio, però, lo ha vissuto la moglie dell’ex attaccante bianconero, Alice Campello, finita nel mirino degli haters al pari dei figli della coppia. Un episodio che ha avuto come antipasto gli insulti e i fischi degli ex tifosi di Morata all’uscita dello Stadium, forse decisi a far pagare al bomber iberico un paio di scontri di troppo con Giorgio Chiellini, ma che è culminato con una serie di offese e vere e proprie minacce sul profilo social della Campello. La 24enne di origine veneziana ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post che nulla aveva a che fare con la partita ma gli pseudo-tifosi della Juventus si sono riversati sul suo account riservandole degli attacchi che hanno superato di gran lunga il limite dello sfottò.

ALICE CAMPELLO, MOGLIE MORATA:”MI VERGOGNO PER VOI”

A rivelare quanto accaduto è stata la stessa Alice che, in risposta ad un commento di sdegno di una follower presente al momento degli insulti piovuti su Morata all’uscita dallo Stadium, ha scritto: “Non hai idea dei messaggi che mi sono arrivati insultando i miei figli, cosa da brividi”. La 24enne, mamma di due gemelli nati lo scorso 30 luglio, ha poi proseguito:”Il calcio dev’essere una cosa che unisce, una cosa che da emozioni belle ma che si limiti ad essere uno sport e non sorpassi la linea. Mi sono vergognata per tanta gente ieri… la dignità io la continuò ad avere ogni giorno anche se una partita di calcio l’abbiamo persa (complimenti a voi) ma tutta la gente che ci ha insultato ieri l’ha persa. Vorrei pubblicare alcune cose ma mi vergogno davvero per loro”. Da quel che si evince da alcuni commenti al post, pare che alcuni utenti abbiano addirittura augurato la morte ai due neonati.

