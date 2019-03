Amici 18/ Mowgly ancora contro la Celentano: “Tu cerchi lo scontro, basta!”

In attesa del nuovo speciale di Amici 18, in onda sabato su Canale 5, nella scuola si riparte con le assegnazioni. Ma prima di mettersi nuovamente al lavoro, nella speranza di conquistare una delle maglie verdi del serale rimaste, Ludovica chiede e ottiene un confronto con Alex Britti, che sabato ha ritenuto la sua esibizione “troppo urlata”. Il musicista e cantante chiarisce il suo punto di vista: “Hai aggredito ed è un peccato, perché mi piace come canti, così come agli altri. Piano piano stai anche prendendo sicurezza, forse anche troppo. Sei entrata troppo a gamba tesa. – e continua – Dietro l’aggressività c’è insicurezza. Nella musica l’aggressività, la botta è bella, per carità, ma è bella anche la sensibilità, la dolcezza. Con la voce che hai è un peccato che lisci queste cose, vedi di lavorare bene.”

MOWGLY TORNA AD ATTACCARE LA CELENTANO

E mentre c’è chi pensa a come potrà conquistare una maglia del serale, Mowgly, che la maglia verde l’ha ottenuta sabato, torna a voler chiarire con la Celentano. Il ballerino si dice non valorizzato dalle sue dichiarazioni, ma la maestra è stufa di questi attacchi. “Io dico che tu hai fatto una mozione perché hai un professore che ti abbassa la media, giustamente, quindi hai chiesto aiuto. – e continua – Questa è la verità. Purtroppo tu mi dovrai ringraziare anche ora che hai preso la maglia verde. Io ho la facoltà di mandare via un allievo e non l’ho fatto con te ed è stato un grande insegnamento che ti ho dato. Se sei al serale, quindi, è merito mio che non ti ho sbattuto fuori.” Poi lancia la frecciatina finale: “Io ho capito che tu sei alla ricerca della discussione perché non sai più cosa fare.”

