BARBARA D’URSO/ Video, “autoironica, ma faccio sul serio” (Live Non è la D’Urso)

Parte ufficialmente in prima serata il nuovo programma targato Mediaset, condotto dall’inossidabile Barbara D’Urso. La sessantaduenne napoletana è pronta per questa nuova avventura che inizia con un titolo che richiama alla mente il format ‘Non è la Rai’, in auge nei primissimi anni Novanta con Ambra Angiolini in cabina di regia. La conduttrice napoletana spiega così di cosa tratterà questo nuovo programma sule pagine de Il Mattino di Napoli: “Il nome del programma (Live – Non è la D’Urso) non l’ho scelto io in realtà, però mi piace molto. Serve a scherzare su di me, in questo modo mi prendo un po’ in giro e l’autoironia non fa mai male. Nome a parte, devo dire che questo programma inizia con i migliori propositi. Ci saranno tanti ospiti importanti a partire dalla primissima puntata. Ci sarà infatti una nostra vecchia conoscenza come Heather Parisi che da molti anni si è trasferita a Hong Kong con la famiglia e che viene qui apposta per noi. Poi ci sarà Tomas Markle junior, che forse alla massa non dirà molto ma che è in realtà il fratello dimenticato della principessa Meghan. Insomma, c’è parecchia carne al fuoco.”

BARBARA D’URSO, IN STUDIO ANCHE CORONA

Tra gli ospiti di Barbara D’Urso all’interno del programma Live Non è la D’Urso, ci sarà sicuramente anche Fabrizio Corona, che ultimamente sta facendo parlare molto di sé grazie all’autobiografia ‘Non mi avete fatto niente’. L’ex re dei paparazzi aveva avuto in passato una brutta discussione con la conduttrice napoletana, che ne aveva interrotto bruscamente la stretta amicizia. I fatti risalgono al 2013, quando Fabrizio Corona aveva immortalato in uno scatto il figlio di Barbara D’Urso mentre stava fumando una sigaretta. Il reporter, però, aveva insinuato velenosamente che quella non fosse una sigaretta ma bensì una canna. All’interno di Live Non è la D’Urso, la conduttrice ha fatto sapere che molto probabilmente Corona si scuserà con lei a livello nazionale. In effetti, già da qualche tempo Corona aveva dichiarato che ‘i figli non vanno mai tirati in ballo. Ho sbagliato con Barbara, spero che possa sinceramente perdonarmi.” La D’Urso, infatti, ha recentemente ribadito questo concetto: “Fabrizio si era comportato molto male con me, ma bisogna essere pronti a perdonare. Lui ha assicurato che è pronto a scusarsi nei miei confronti.”

“NON SONO TRASH”

Un’accusa che viene sempre fatta a Barbara D’Urso e ai suoi programmi è quella, inevitabile, di essere definita la ‘regina del trash’. I suoi programmi, infatti, sono sempre il bersaglio facile di critici e di opinionisti che non vedono di buon occhio il suo modo di affrontare la televisione. Su La Nazione, però, la conduttrice napoletana si difende con le unghie e con i denti da quest’accusa infamante: “I massmediologi e i giornalisti sono sempre pronti a puntare il dito contro di me, qualsiasi cosa faccia. Mi chiamano la regina del trash. La realtà dei fatti, però, è che quando riesco a fare qualcosa di buono nessuno e parla: né un servizio alla televisione, né un trafiletto sui giornali. Niente. Eppure sesso capita di fare del bene; ad esempio se grazie a un mio programma un gay che era rimasto in mezzo a una strada perché tale riesce a trovare casa, nessuno lo dice. Se invece, faccio un esempio, viene Sgarbi e fa una rissa all’interno di un mio format lo sanno tutti. Comunque sia a me queste cose non importano, la gente mi conosce veramente e sa quel che valgo. ”





