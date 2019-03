Barbara e “Mara Venier” a Live Non è la d’Urso/ Video, pace fatta e salsicce!

Mattinata movimentata quella di oggi per Mara Venier e Barbara d’Urso. Mentre quest’ultima non dorme ormai da giorni per via del debutto del suo Live non è la d’Urso in onda da questa sera su Canale 5, la conduttrice di Rai1, colei che ha messo con la spalle al muro la napoletana portandole via lo scettro degli ascolti alla domenica pomeriggio, si è svegliata all’alba per pulire il terrazzo dalle “cagate dei piccioni”. Insomma due albe un po’ diverse così come i loro destini che in queste settimane si sono allontanati un po’ per via dei punti di vista “diversi” sugli ascolti dei loro programmi domenicali e per quella fuga che la d’Urso ha nascosto sotto la cenere da cui rinascerà e nascerà il suo programma del prime time. Messi da parte eventi noti e già narrati, passiamo ora allo scoop che ha già attirato l’attenzione sui social e che potrebbe farlo anche nella prima serata di oggi.

PACE SUI SOCIAL E IN PRIMA SERATA?

Proprio come annunciato da Barbara d’Urso questa sera dovrebbe essere ospite Fabrizio Corona per chiederle scusa e sancire la loro pace in prima serata a Live Non è la d’Urso, e se succedesse lo stesso con Mara Venier? Sui social, poco fa, la conduttrice si è mostrata alla “luce di Dio” e senza i suoi soliti fari da studio televisivo al fianco dell’attrice e imitatrice Francesca Manzini che si è calata nei panni della zia Mara per raccontare quello che le è successo alle cinque del mattino. A quanto pare Barbara d’Urso segue molto i social di Mara Venier visto che proprio quest’ultima si era mostrata ai fan a quell’ora per pulire il terrazzo preso di mira dai piccioni. Al contrario l’imitatrice non è riuscita a rispondere a tono raccontando di una “fuga in macelleria per comprare salsicce che manco Rocco Siffredi…”. La battuta lascia il tempo che trova ma la provocazione social a poche ore dalla diretta della d’Urso non è passata inosservata. Arriverà la risposta della Venier? Ecco il video del momento:





© RIPRODUZIONE RISERVATA