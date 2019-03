Benny/ Video Uomini e donne: “Due bugie nella stessa frase, ti dico no!”

Benny è ancora protagonista di Uomini e donne. A quanto pare tutte arrivano per lui, magari interessate non solo al cavaliere ma anche ai suoi averi, ma trovano un osso duro ad attenderle. Beniamino era arrivato nel programma il mese scorso per corteggiare la difficile Angela di Iorio e proprio presentandosi a lei aveva elencato tutti i beni di cui era in possesso dicendosi pronto a godersi la vita tra partite a burraco, viaggi e balli, ma poi le cose non sono andate come previsto. Proprio il cavaliere all’epoca scaricò la dama dicendosi pronto a rimanere nel programma per conoscere altre donne. Da allora in poi è inizia il via vai che proprio la scorsa settimana ha portato in studio ben quattro dame ma solo una di loro è riuscita spuntarla ma senza molto successo alla luce delle anticipazioni della puntata di oggi.

I NO DI BENNY

Sulla pagina Facebook della trasmissione è possibile vedere le prime anticipazioni dell’ultima puntata della settimana che Uomini e donne dedica al trono over con Benny al centro dello studio al cospetto di Rita che accusa: “Hai detto ‘anche per questo non mi servi” e mi sono sentita offesa”. Il cavaliere non ci sta, scuote la testa e si gira verso Maria De Filippi dicendo: “Ma posso stare con una donna che dice due bugie in una frase sola?”. A quel punto la conduttrice gli chiede se è ancora interessato a lei e riceve un no come risposta. A quel punto arrivano nuove dame pronte a farsi conoscere elencando anche le proprie proprietà. Al grido di “Soldi, soldi” il video anticipazioni non rivela però se questa volta Benny terrà una di loro o meno visto che continuerà a dire no alle domande di Maria De Filippi. Clicca qui per vedere il video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA