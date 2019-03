Biondo ed Emma Muscat sono tornati insieme?/ Video, la pace arriva in hotel a Milano

Biondo ed Emma Muscat sono tornati insieme? La notizia sta già incominciando a girare sul web, facendo letteralmente impazzire gli estimatori di entrambi. Come ben sapete, alcune settimane fa, la coppia di Amici 17 è ufficialmente scoppiata. I due cantanti hanno smesso di seguirsi su Instagram in maniera reciproca, rendendo privati anche i rispettivi account. Successivamente, il giovane trapper è stato ospitato proprio da Maria De Filippi e così, la stessa conduttrice ha confermato la rottura, specificando che il biondino non ne volesse parlare. Dopo un paio di giorni dalla separazione, Biondo ha fatto innervosire le fan proprio utilizzando il suo social network preferito. Ed infatti, il giovane artista ha incominciato a seguire Taylor Mega (l’influencer ha compiuto il primo passo con il suo “Segui”, venendo prontamente ricambiata). Dopo questo gesto apparente innocuo, la fan si sono scatenate anche perché, proprio la Mega avrebbe cercato di provarci con Biondo, qualche mese fa, con successiva frecciatina (poi cancellata) di Emma su Twitter.

Biondo ed Emma Muscat sono tornati insieme?

Dopo il dispiacere delle fan, sulla rottura di Biondo ed Emma Muscat era calato il silenzio… fino ad oggi. Ed infatti, l’account di SpySee, ha caricato un video che mostra i due cantanti nuovamente insieme. Dopo essersi innamorati all’interno della scuola di Amici, Emma e Biondo hanno continuato la loro relazione d’amore anche fuori dalla scuola, diventando veramente inseparabili. “Eccoli di nuovo insieme a festeggiare un amore che aveva da poco festeggiato il suo primo anno di vita”, scrive l’account dedicato al mondo del gossip. Poi si legge ancora: “Eccoli spensierati ed innamorati lasciare l’Hotel Gallia di Milano per poi prendere un taxi…”. I due ex allievi della scuola più talentuosa d’Italia si sono incontrati per chiarirsi in maniera definitiva? Lo scopriremo solo a breve. Nel frattempo su Twitter, gli estimatori hanno preso la notizia nel migliore dei modi: “Biondo e Emma vi voglio bene”, “Andate a vedere il video di spysee su instagram raga, dice che Biondo ed Emma sono stati visti uscire da un hotel a Milano ( e c’è anche la foto) #Amici18 #amici17”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA