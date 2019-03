Carla Fracci cade a Live Non è la d’Urso/ Video, poi giudica i balletti della Lecciso

Uno scalino poco visibile ed ecco che una delle ospiti di questa prima puntata inciampa e quasi cade rovinosamente. L’ospite in questione è addirittura Carla Fracci, grande etoile, simbolo della danza classica italiana, che è tra i “giudici” di Live non è la d’Urso, ed è chiamata a dire la sua sulla famiglia composta da Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e i loro figli Bido e Jasmine. La sua sfera si gira e il pubblico scopre chi c’è dietro e, una volta scoperto, la Fracci si alza in piedi per salutare il pubblico che l’applaude in piedi. Ma è proprio a questo punto che Carla Fracci non vede lo scalino e inciampa, dando vita ad una scena che sul web è destinata a diventare virale. Per fortuna, la Fracci ha evitato la caduta ed in suo soccorso è poi arrivato Al Bano.

CARLA FRACCI INCIAMPA E GIUDICA I BALLETTI DELLA LECCISO

Ma la serata per Carla Fracci è appena iniziata, perché Barbara d’Urso le chiede poi di dare un giudizio ai balletti di Loredana Lecciso. “Come danza? Non l’ho mai vista. si può vedere un filmato?” chiede allora la ballerina e viene accontentata. Segue un giudizio che ha sollevato qualche perplessità. Ecco le sue parole: “Loredana tu sei bellissima, intelligente e ironica quindi devi sapere di avere la possibilità di sapere le tue capacità, la tua volontà. – e continua – Che cosa scegli? Perché tu sai benissimo cos’è la danaza, cos’è il classico, il contemporaneo. Ogni danza ha il suo perché, l’ studio… La danza è di tutti e naturalmente non si può impedire di ballarla”

Non fare brutte figure

Non fare brutte figure

Non fare brutte figure

Io: #noneladurso pic.twitter.com/iGodiXYJ7A — trashbiccis (@trashbiccis) 13 marzo 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA