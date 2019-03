Dalila Di Lazzaro/ “Manuel Pia non è il mio toy boy, ma sono aperta a…”

Dalila Di Lazzaro, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, smentisce di avere una storia con Manuel Pia, il giovane cantautore con cui sta collaborando per una canzone. “Se fosse vero non avrei problemi a dichiararlo, perchè sono stata una delle prime attrici in Italia ad ammettere una relazione con un uomo molto più giovane, ma non è così” – spiega l’attrice al magazine diretto da Alfonso Signorini a cui aggiunge – “c’è una simpatia, una bella amicizia tra noi, ma lui ha una fidanzata e io altre storie”. Dalila Di Lazzaro, pur smentendo la storia con Manue Pia, non ha problemi a parare della propria vita privata. L’attrice, infatti, aggiunge di essere aperta anche ad una nuova relazione. “Sono tranquilla, mi piace stare da sola però sono aperta ad un nuovo rapporto anche se, in ogni caso, preferirei continuare a vivere da sola. Adoro la compagnia, i viaggi insieme, ma di notte io mi sveglio, scrivo: voglio essere libera”, aggiunge.

DALILA DI LAZZARO: “LA STORIA TRA SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI? NON MI IMPORTA”

Dalila Di Lazzaro è così concentrata sui suoi progetti professionali. Quello musicale con Manuel Pia è molto importante per l’attrice che dice: “stiamo lavorando ad un pezzo sulla violenza sulle donne dove canterò anch’io. Mi sono resa conto che le etichette musicali importanti fanno molta resistenza, è un mondo difficile. Lo credevo diverso”. Tra una dichiarazione sulla sua vita privata e una sul lavoro, Dalila Di Lazzaro coglie l’occasione anche per commentare la storia tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. “Non l’ho più visto e, tra le persone con cui sono stata non è una di quelle che frequento: non rimango amica di chi non si è comportato lealmente” – dice l’attrice che poi conclude così – “E lui così ha fatto. Ricordo con affetto solo suo figlio Ludovico, mi è dispiaciuto non vederlo più”.

