Elena Morali/ Paura in volo: “Il copilota si è sentito male e l’aereo scendeva giù…”

Infiniti attimi di paura per Elena Morali. L’ex Pupa infatti, rientrando in Italia dalle Maldive, ha rischiato grosso per colpa di un problema con l’aereo. La showgirl in questi giorni si trovava all’estero per lavoro e, rientrando nel nostro belpaese, si è presa uno spavento che con molta probabilità, dimenticherà difficilmente: ecco cosa è successo a seguire. Sopra il volo che la stava riportando a casa anche tra le braccia del suo fidanzato (il comico Scintilla), la bionda è stata tra le protagoniste di un incidente che tutti temiamo: malore a bordo. Ed infatti, mentre si trovava ad alta quota, il copilota del velivolo si è sentito male lasciando il pilota da solo alla guida. Proprio quest’ultimo, probabilmente colto dall’ansia della situazione venutasi a creare, non ha controllato il panico ed ha lasciato per una frazione di secondo, la solida presa del mezzo in volo. Per colpa di questo incidente, l’aereo avrebbe cominciato a perdere quota, creando il panico anche tra i passeggeri a bordo.

Elena Morali, paura in volo: ecco cosa è successo

Elena Morali, terrorizzata dall’accaduto, una volta atterrata ha voluto raccontare tutto agli estimatori. La showgirl adesso è in perfetta forma ma di certo, si è presa una paura niente male. Ed infatti, dopo il terribile incidente, ha preso un volo diretto verso l’Italia per tornare dagli affetti più cari. La bionda, ha voluto raccontare ai followers cosa le era appena successo, anche per smorzare l’ansia e la paura. “Per tornare in aeroporto dovevo prendere l’aeroplanino quello piccolino” ha spiegato. “Mi faceva una paura allucinante, ma non potete capire durante il viaggio cosa è successo!” ha poi precisato “Il copilota si è sentito male e il pilota, che reggeva sempre una valvola, la stava lasciando e io ero subito dietro, e l’aereo è iniziato a scendere, scendere, scendere”. L’ex Pupa ha inoltre affermato di essersi recata alle Maldive per motivi puramente lavorativi: cosa avrà in serbo per tutti gli estimatori? Lo scopriremo molto presto!

