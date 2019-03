Emanuela Tittocchia, Mattino5/ Video: “Mi sono innamorata di un ragazzino di 11 anni”

Quella di oggi è una rivelazione sconvolgente e che lascia tutti di stucco e non solo Federica Panicucci che cerca di incalzarla ma anche gli opinionisti presenti. Oggetto della polemica sono le dichiarazioni di Emanuela Tittocchia che a Mattino 5, proprio nello spazio dedicato agli “insegnanti dedicati agli alunni”, rivela: “Tu hai un rapporto particolare con un ragazzino che quando hai conosciuto aveva 11 anni”. Nino Formicola è convinto che si tratti di un particolare periodo storico ma le rivelazioni dell’attrice continuano ad essere al centro del dibattito perché lei non riesce a spiegare quello che sente e, sicuramente, quelli che la ascoltano non riescono a capire fino in fondo quella che sembra una storia che lo stesso Daniele Silvestrin definisce “inquietante” e ancora: “Io credo che le domande bisognerebbe farle ad un analista perché una persona adulta si senta vicino all’adolescente“…. “tecnicamente è un bambino a 11 anni”.

LE RIVELAZIONI SCONVOLGENTI DI EMANUELA TITTOCCHIA

Emanuela Tittocchia continua il suo racconto a Mattino5: “E’ molto difficile per me di parlare di questa cosa e spesso mi hanno detto cose pesanti però io ho conosciuto il figlio del mio parrucchiere e mi sono in un certo senso innamorata di questo bambino di 11 anni. Ho sempre dormito con lui e quello che mi piace di lui è che mi fa divertire, abbiamo fatto delle vacanze insieme, non c’è nessuna complicazione, lui è il mio uomo ideale, puro, divertente…“. Federica Panicucci non riesce davvero a capire l’atteggiamento dell’attrice ma nemmeno quello dei genitori del ragazzino e così ribadisce: “Mio figlio non dormirebbe nel letto con una donna”. Sicuramente la Tittocchia è un po’ in difficoltà ma continua a raccontare la sua storia con questo ragazzino: “So che è difficile, i suoi genitori sono tranquilli ma quando ho sentito dire a lui delle cose sulla sfera sessuale, ho fatto tanti passi indietro. Lui ora parla di questo argomento come di un adulto e quindi ho un po’ frenato. Noi non ci vediamo in quel modo…“. L’unica cosa certa è che lei non è innamorata di questo ragazzino ma sta bene con lui soprattutto perché è più adulto di lei in certe cose.

Emanuela Titocchia confida a #Mattino5 il suo rapporto speciale con un ragazzo di 14 anni #Mattino5 pic.twitter.com/w63R2OC3kc — Mattino5 (@mattino5) March 13, 2019





