FABRIZIO CORONA/ Video, “Scusa Riccardo” (Live, Non è la D’Urso)

Barbara D’Urso si sfrega le mani: tra gli ospiti della prima puntata di Live – Non è la D’Urso, ci sarà anche l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. I due in passato avevano avuto degli screzi ma pare che adesso il perdono (e i possibili ascolti dovuti alla sua presenza) abbiano avuto la meglio, spingendoli a seppellire l’ascia di guerra. Ma ripercorriamo brevemente i fatti trascorsi. Era il 2013 quando Fabrizio Corona aveva pizzicato il figlio della sessantaduenne napoletana a fumare una sigaretta. Per Corona, però, quella era ben più di una sigaretta: era una vera e propria canna. L’accusa, grave, aveva indignato profondamente la D’Urso che aveva scelto di troncare i rapporti con lui. Così Fabrizio Corona su Il Fatto Quotidiano: “Mi dispiace per quello che successe con Barbara, è stato un mio grave errore. Eravamo amici, avevamo un rapporto stupendo, adesso non ci salutiamo neanche. Da quando sono uscito di galera non mi sono ancora scusato con lei e sento di doverlo fare. Ho sbagliato.” La puntata, dunque, sarà un’occasione ghiotta.

FABRIZIO CORONA, IL CASO FOGLI

Fabrizio Corona, si sa, è un personaggio che fa discutere. Molti lo adorano, e molti lo odiano, soprattutto per via di quell’atteggiamento smargiasso da guascone che diversi anni di prigione non hanno minimamente attenuato. Anzi: in un certo senso la prigione lo ha anche peggiorato, incattivito. E’ di qualche giorno fa il cosiddetto Fogli-Gate, quando Fabrizio Corona ha lanciato in diretta un messaggio duro e crudo al povero ex Pooh. In buona sostanza, l’ex re dei paparazzi diceva chiaramente a Riccardo Fogli che la moglie lo tradiva da ben 4 anni.: “Caro Riccardo, purtroppo devo dirti che ho le prove che tua moglie ti tradisce con Giampaolo Celli da 4 anni. Lo so per certo, siamo amici e abbiamo fatto tante serate insieme. Purtroppo questo è il rischio di chi come noi sceglie di mettersi con donne molto più giovani, ci dobbiamo stare. Siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo...” La reazione di Fogli ha commosso tutto il web: un pianto sconsolato e desolante.

“CHIEDO SCUSA”

Dopo il video shock, come spesso accade, Fabrizio Corona ci ripensa e chiede scusa. Scuse doverose, non tanto nella sostanza dei fatti quanto nei modi. Ecco cosa ha riferito Corona: “Mi dispiace davvero per quello che è successo con Riccardo Fogli, sul serio. Mi spiace perché di solito me la prendo con i potenti, qui invece ho attaccato lui che non c’entrava nulla. Mi sento davvero una m***a. Questo dal punto di vista umano. Dal punto di vista giornalistico, invece, non posso rimproverarmi nulla. Avevo la notizia, era uno scoop, e non potevo assolutamente non farla uscire. Mi spiace ma certe cose vanno in questo modo.” Un Fabrizio Corona che non smette di stupire, dunque, e che soprattutto non smette di far parlare di sé. Barbara D’Urso sarà certamente contenta di averlo in studio, in primo luogo perché riceverà le tanto agognate scuse (?) e poi perché gli ascolti, ne siamo certi, si alzeranno. Fabrizio Corona fa comodo a tutti: a chi lo ospita e anche, e soprattutto, alla sua personale rinascita umana e finanziaria.





