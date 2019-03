Gemma Galgani/ Video, lite con Rocco e con Marcello: “Sei un’adolescente…”

Nuova discussione a Uomini e donne oggi dove, nell’ultima puntata della settimana, Gemma Galgani sarà ancora protagonista? Grazie al video anticipazioni che è disponibile sulla pagina Facebook della trasmissione, i fan della trasmissione hanno avuto modo di scoprire quelli che saranno i temi centrali della puntata ma, soprattutto, quelli che tireranno in ballo di nuovo Gemma Galgani. La dama torinese non prenderà posto al centro dello studio ma lo farà un’altra persona per lei ovvero Marcello. Al suo arrivo in trasmissione, dopo le vacanze natalizie, il cavaliere era proprio arrivato per la bella Gemma che in un primo momento si era detta interessata a lui perché avevano tante cose da dirsi ma poi tutto è svanito per via della sua complicata conoscenza con Rocco. Marcello nei giorni scorsi è tornato a parlare di e con Gemma prendendo le sue difese nella discussione con Rocco e oggi tornerà a fare lo stesso dicendo alla dama di “essere un adolescente in un corpo di una donna”.

LA LITE CON ROCCO FREDELLA E LE PAROLE DI MARCELLO

In effetti non si capisce bene se quello che di Marcello voleva essere un complimento ma sicuramente quello che succederà non passerà inosservato così come non lo farà l’ennesimo battibecco tra Rocco e Gemma. Lui si è vendicato di lei portando fuori altre due dame e baciandole e questo ha indispettito la dama convinta che quello che è successo fosse un’ulteriore prova di quello che lei pensa di lui. Oggi Rocco tornerà all’attacco al grido di “Sei una convenienza che cammina, non voglio più parlarti…”. Fredella non dimentica quello che è successo al castello e nemmeno la decisione presa da Gemma e il loro rapporto sembra ormai irreparabilmente rovinato, forse le cose si sistemeranno dopo la puntata? Lo scopriremo solo la prossima settimana.

