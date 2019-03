Giampaolo Celli/ “Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli? Corona lo ha inventato!”

Siamo ancora tutti un po’ sconvolti per quello che è successo in queste settimane a Riccardo Fogli anche se adesso la bolla sembra essere scoppiata e che tutti i protagonisti di questa storia abbiano fatto un passo indietro. Oggi Fabrizio Corona dovrebbe essere ospite nel programma di Barbara d’Urso nel prime time di Canale 5 e qualcosa sul Fogligate potrebbe di nuovo venir fuori ma, fino a quel momento, gli altri due protagonisti di questa storia ovvero Giampolo Celli, il presunto amante e amico dell’ex re dei paparazzi, e Karin Trentini, si dicono estranei ai fatti negando il loro coinvolgimento sentimentale. La stessa moglie di Riccardo Fogli è volata fino in Honduras per dire al marito di non averlo tradito, ancora prima che la bomba scoppiasse, mentre il presunto amante ha già negato tutto sui giornali annunciando una querela ai danni di Corona di cui ha ammesso: “Conosco Fabrizio da tanti anni ma non il personaggio che si è costruito”.

LE DICHIARAZIONI DI GIAMPOLO CELLI SU CORONA E KARIN TRENTINI

Oggi Giampolo Celli torna a parlare della questione al settimanale Nuovo confermando di non avere una relazione con Karin Trentini e che quelle dette da Corona sono solo bugie: “Se ha le prove perché non le ha mostrate?”. Questa è la teoria da cui parte lo stilista che nell’intervista racconta: “Hanno insinuato che la signora Fogli si sarebbe comportata da stalker con me dopo la fine della nostra presunta relazione. Ma non esistono messaggi compromettenti tra di noi, ha solo postato una foto dove indossa un abito da sposa della mia linea e una in cui ci abbracciamo… insomma è tutto un grande bluff!“. Dopo tutto quello che è successo lui e Karin non si sono sentiti e riguardo al fatto che Riccardo Fogli abbia più volte ribadito di non conoscerlo, ha risposto: “E’ stanco e affamato e dopo gli attacchi si sarà confuso quando tornerà a casa vedremo“. Non solo, Cellini ringrazia Barbara d’Urso per avergli concesso la possibilità di rispondere alle accuse di Corona rivelando anche che la moglie lo ha accompagnato perché ha piena fiducia in lui e quando Riccardo Fogli tornerà andranno tutti e 4 a mangiare una pizza, ne è sicuro. Riguardo a Corona chiude: “Ci faccia vedere queste prove. Io e Karin ci siamo trovati a diverse feste di Fabrizio, con lui ci sono state confidenze che dovevano rimanere tali, invece ha inventato una storia falsa“. Come andrà a finire questa storia adesso?

