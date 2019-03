Gianluca Mastelli, fidanzato di Lucia Bramieri/ La loro “prima volta” a Pomeriggio 5

Gianluca Mastelli, il nuovo fidanzato di Lucia Bramieri, questo pomeriggio sarà ospite proprio insieme all’ex nuora di Gino Bramieri nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, condotta da Barbara d’Urso. L’annuncio è stato dato dallo stesso Mastelli tramite il suo profilo Instagram pubblicando una foto che li ritrae insieme e scrivendo: “Per la prima volta, oggi, insieme a Pomeriggio 5”. In passato, alla medesima trasmissione pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva già ufficializzato il suo nuovo legame: “Ci ho messo un po’ ma l’ho scelto proprio gnocco. C’è solo un problema: è un po’ geloso. Ci conosciamo da novembre ma abbiamo avuto un po’ di problemi”, aveva confidato a Barbarella. Quindi aveva aggiunto: “Sono innamorata, altrimenti non sarei qui. Mi auguro lo sia anche lui”. Lui, invece, aveva fatto intendere l’inizio della loro relazione tramite i social, in particolare il suo profilo Facebook, su cui aveva pubblicato alcuni scatti proprio in compagnia della Bramieri. Su Instagram, in questi mesi, sono numerose le foto che li ritraggono insieme in occasioni pubbliche ed ultimamente, Mastelli ha anche pubblicato alcune interviste in cui la suo compagna parla dell’amore nei suoi confronti.

GIANLUCA MASTELLI: LA CACCIATA DA UOMINI E DONNE

Per molti telespettatori amanti dei programmi pomeridiani di Canale 5, Gianluca Mastelli non è affatto un volto sconosciuto. L’uomo infatti, vanta una sua partecipazione alla trasmissione Uomini e Donne nel trono over. Esperienza che tuttavia non ebbe un risvolto fortunato poichè fu cacciato dal programma dalla stessa padrona di casa Maria De Filippi, quando quest’ultima si accorse che forse le sue reali intenzioni non erano quelle di trovare l’amore – come la trasmissione prevede – bensì di ottenere visibilità. “La De Filippi si è arrabbiata e mi ha invitato a uscire perché ho svelato alcuni comportamenti sgradevoli e maleducati che Lucia, capo della redazione, aveva avuto nei miei confronti”, era stata la sua versione, come rammenta Gossip Fanpage. “Ho raccontato cose che, forse, non avrei dovuto dire. Mi facevano pressioni su come gestire il mio rapporto con Erika. Continuavano a dirmi: ‘Ma perché non la baci? Perché non ci vai a letto?’. Lei ha i suoi tempi e molte remore a lasciarsi andare. Questi inviti erano fuori luogo”, aveva proseguito. A quanto pare però, Mastelli sembra aver trovato la sua dolce metà lontano dalle telecamere ma sempre restando nell’ambito dello spettacolo.

I COMMENTI SOCIAL NON PERDONANO

A condividere la notizia della loro presenza di oggi, per la prima volta, alla trasmissione Pomeriggio 5 è stata anche Lucia Bramieri che, postando lo stesso scatto, ha commentato su Instagram: “Puntata top noi per la prima volta insieme”. I commenti nei confronti del fidanzato Gianluca Mastelli tuttavia non sono stati tutti positivi. “Si giusto con te ora visto che a Uomini e Donne l’hanno buttato fuori”, ha commentato un utente, ricordando i fatti di alcuni anni fa. “Ha raggiunto il suo scopo”, ha ribadito un altro. “Lui non sapendo più a chi attaccarsi giusto lei lo poteva albergare”, ha rilanciato il primo. Ma la coppia, siamo certi, farà anche impazzire chi ha annunciato di guardare la puntata odierna della trasmissione di Barbara d’Urso solo per poterli finalmente vedere ufficialmente insieme in tv. “Che meraviglia. Eh chi vi perde. Vi adoroooo”, ed ancora, “Bellissimi, lo guardo solo per voi”, tra i commenti sul profilo di lui.



