Grande Fratello 16/ Fariba Tehrani nella Casa? Le ultime indiscrezioni

La 16esima edizione del Grande Fratello è dietro l’angolo. Dopo una deludente versione Vip con Ilary Blasi, questa volta il timore passa nelle mani di Barbara d’Urso che, all’interno della Casa più spiata di Cinecittà, metterà dentro sia personaggi “famosi” che sconosciuti in cerca di gloria. A distanza di circa un mese dal suo ritorno in pista, iniziano ad emergere i primi potenziali nomi che potrebbero fare parte del celebre reality show. Proprio lo scorso mese, tra le pagine del settimanale Chi, si era letto della possibilità di vedere Francesca De Andrè. Ad oggi, l’indiscrezione non è stata nemmeno smentita e quindi, la possibilità di vederla in diretta 24h su 24 è molto probabile. Ed infatti, proprio come lo scorso anno con Veronica Satti, si potrebbe mettere in piedi un “teatrino” di tutto rispetto tra la De Andrè e il padre Cristiano con il quale da anni, i rapporti sono decisamente complicati. Barbarella lo scorso anno ha fatto il “miracolo”, facendo ricongiungere Veronica con il papà Bobby Solo, riuscirà a compiere la seconda grazia?

Grande Fratello 16, Fariba nuova concorrente?

A lanciare le vere notizie croccantissime però, ci ha invece pensato Davide Maggio. Secondo il famoso sito infatti, Alberico Lemme potrebbe avere un ruolo particolare (non si conosce se come concorrente oppure no) ma di questo, vi abbiamo ampiamente parlato nel nostro precedente articolo. Le indiscrezioni sul potenziale cast del Grande Fratello 16 però, non finiscono con Francesca De Andrè e Alberico Lemme. Sempre secondo il sito di televisione infatti, potrebbe entrare nella Casa anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. “Proprio mentre la figlia era ‘reclusa’ nel programma di Ilary Blasi, la signora ha avuto modo di far parlare di sé, tra interviste e ospitate varie, entrando anche nella casa per ‘benedire’ l’amore della figlia con Francesco Monte”, si legge sul blog di Maggio. Per mesi, il nome di Fariba era emerso anche come potenziale concorrente dell’ultima Isola dei Famosi. Naufragata questa ipotesi, è possibile che Barbara d’Urso abbia seriamente deciso di farla entrare nella Casa, specie dopo la ritrovata pace con la sua adorata figliola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA