HEATHER PARISI/ Le accuse a Lorella Cuccarini: “Depensante” (Live, Non è la d’Urso)

Heather Parisi, ballerina, cantante e attrice italo-americana, torna in tv nel nuovo programma di Barbara d’Urso. Lo show – dal titolo Live – Non è la d’Urso – è un contenitore di storie e racconti cult narrati dagli stessi protagonisti. Nella prima puntata c’è proprio Heather, 1/2 del duo di “nemicheamatissime” insieme a Lorella Cuccarini. Il rapporto tra le due non è mai stato idilliaco. Anzi: proprio di recente, dopo la frecciatina della Parisi su Twitter, Lorella ha reagito con una forte accusa. Ma partiamo dall’inizio: la cantante de La notte vola, ospite a Otto e mezzo, ha affermato erroneamente che “in Italia non si vota da 10 anni”. Una gaffe imperdonabile, per la sua prima detrattrice: “E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina ‘Maître à penser’. In verità sempre più ‘Maître’ e sempre meno ‘penser’”. Ma il tweet in questione è solo l’ultimo di una lunga serie di critiche. Dopo l’ammissione della Cuccarini circa il suo essere “sovranista” (“sì, lo sono”, ha dichiarato al Corriere), Heather ha commentato: “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”.

Heather Parisi e lo scontro con la Cuccarini

Nella sua ultima intervista a Oggi, Lorella sosteneva apertamente Salvini e le sue idee politiche. Heather Parisi ha colto la palla al balzo, e l’altra si è sentita in dovere di rispondere. Così l’ha accusata di rimando: “Come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse?”. Anche Caterina Balivo, a Vieni da me, l’ha stuzzicata sull’argomento. Lorella è una patriottica anche quando si tratta di televisione. Ai suoi tempi, ha dichiarato, “la tv era molto artigianale, fatta di persone italiane che facevano una tv solo italiana”. Ma in tal caso Heather non c’entra: “No per carità, io dico aperta a figure di spettacolo che venivano dall’estero. Intendevo una produzione tutta italiana, dentro e fuori, con maestranze e dirigenze. Oggi compriamo i format dall’estero, quindi la globalizzazione ha portato la tv ad essere un po’ uguale dappertutto. Dobbiamo guardare indietro, bisogna ricordarci di quello che eravamo”.

Lorella fa “marcia indietro”

Poco dopo, a dire il vero, Lorella ha ritrattato le dichiarazioni sul sovranismo. Per dirla meglio, un po’ lo è, ma nel senso buono del termine: “Per come lo intendo io”, spiega a Repubblica, “il sovranismo è credere nella democrazia e che la sovranità appartiene a noi, al popolo. Se poi al sovranismo uno dà altri significati, mi arrendo”. Quell’”uno” sarebbe proprio la Parisi. Su di lei ha poco da dire, se non che “non è mai stata un’amica”. Ma neanche una nemica: “Anche nell’inimicizia ci devono essere contrasti forti. Credo sia proprio una seccatura periodica”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA