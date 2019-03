IL COLLEGIO 2019, ULTIMA PUNTATA/ Migliori e peggiori di una classe divisa e “diversa”

Il collegio 3 si è ufficialmente concluso. Nonostante qualche scivolone (per alcuni, proprio sul finale), quasi tutti sono riusciti a portare a casa il diploma. Lorenzo Tosi e Beatrice Cossu si sono distinti per le loro pagelle, guadagnando il titolo di “studenti modello” della classe 1968. Niente da fare per Noemi Ortona: l’aspirante prima della classe si è fatta soffiare l’attestato di merito. “Non importa, so che lei ci teneva di più”, liquida dopo il verdetto. Ma se Bea è la migliore, Luca Cobelli è all’estremo opposto. Chi la fa l’aspetti, d’altronde: proprio Luca ha apostrofato Bea “cicciona”, attirandosi le antipatie di tutto il gruppo. “Queste cose non si dicono alle ragazze”, si è subito schierata Giulia. C’è chi fa il bullo coi suoi coetanei, ma anche chi osa coi professori. È il caso di Cora (e poi Marilù) Fazzini: la gemella-“diavolo” litiga con il professor Raina e viene spedita dal preside. Marilù si rifiuta di lasciarla andare, asserendo che “senza di lei non si muove”.

Il collegio 2019: le (mancate) espulsioni

Per Giulia Mannucci è una reazione esagerata: non si può oltraggiare un insegnante e pretendere che non reagisca. La punizione delle gemelle è giusta e inevitabile, dato che entrambe sono irremovibili. L’atteggiamento di Cora non è mai piaciuto al preside, che l’ha sempre tenuta sotto stretta osservazione. Il passo falso, alla fine, l’ha fatto: non avrebbe mai dovuto mancare di rispetto al professore. Per questo viene rispedita a casa e – con lei – la sua gemella. Tra Matias e Gabriele non ci sono legami di sangue. Eppure i due sono realmente inseparabili, tanto che come si muove uno si muove anche l’altro. I compagni gli definiscono “burattino e burattinaio”, perché Matias non si muove, se Gabriele non glielo “ordina”. Nonostante la minaccia dei sorveglianti, i due se la cavano ed evitano l’espulsione.

Uguali e diversi

Le divise non sono riuscite a omologare e omogeneizzare la classe de Il collegio 3. Anzi – quasi per reazione – il gruppo ha teso a frammentarsi e “diversificarsi” in maniera sempre più netta. Poco prima degli esami si tirano le somme, e la parola passa agli stessi alunni. Non è un caso che molti citino la “diversità”: “Per essere diversa devi essere te stessa”, ammonisce Jennifer. “Grazie, mamma, che mi hai fatto un po’ diverso”, commenta Esteban.“Sii te stessa, fai la differenza”, invita Alice. E poi Giulia: “Son le persone a fare la differenza, perché senza amicizia, qua, sarei stata persa”. Infine c’è Cicerone, per cui “si può vivere senza acqua e fuoco, ma non senza amicizia”. Sarebbe meglio dire: si può sopravvivere con acqua e fuoco, ma per vivere occorrono gli amici.



