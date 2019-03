Isola dei Famosi 2019/ Paolo Brosio contro Luca Vismara: “deve volare basso”

Guerra tra Paolo Brosio e Luca Vismara, i nominati della settimana dell’Isola dei Famosi 2019. Nella puntata di lunedì prossimo, il reality show perderà sicuramente un grande protagonista. Vismara che ha già superato diverse nomination, anche con nomi importanti, predica fiducia, sicuro di poter superare anche questa sfida. Paolo Brosio, però, molto amato dal pubbico, appare abbastanza infastidito dall’ex allievo di Amici. Dopo essere stato nominato dalla leader Soleil, tornati sull’Isola, Brosio si è allontanato dal gruppo non nascondendo la propria delusione. A notare l’atteggiamento del giornalista è Marina La Rosa che, pur essendo legata a Vismara, cerca di rassicurare Brosio. “Penso che per Luca sia già tanto, perché io quando sono arrivato non ricordavo di conoscerlo, di averlo visto”, ha detto Paolo. “Tutte queste nomination che ha superato probabilmente lo hanno un pochino diciamo dato un po’ troppo di orgoglio. E dovrebbe volare un po’ più basso”, ha poi detto in confessionale. Vismara, da parte sua, appare convinto che quella appena iniziata potrebbe essere la sua ultima settimana in Honduras: “La vedo come la nomination più difficile. Devo ammettere che appena ho sentito il nome di Paolo ho detto ok è la mia ultima nomination”. Tra Brosio e Vismara, dunque, chi sarà eliminato?

ISOLA DEI FAMOSI 2019: IL FUORI ONDA DI KASPAR CAPPARONI

Lontani dal resto del gruppo, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, i due naufraghi sospesi dell’Isola dei Famosi 2019 hanno ritrovato la serenità. Anche senza fuoco che i concorrenti hanno perso per consentire a Marco Maddaloni d’incontrare la moglie Romina, i due pescatori ufficiali dell’Isola sono pronti a gustarsi il pesce crudo. Nel frattempo, come spiega il portale Bitchy, spunta un retroscena su Kaspar Capparoni. L’attore, nel corso dell’ultima puntata live, durante un fuori onda, si sarebbe scagliato contro Soleil Sorge e Riccardo Fogli che avrebbe tentato di difendere la leader del gruppo. “Lei leader di che? Della fascetta che le hanno dato? Di leader non ha niente! Non si è guadagnata nulla. Questo non è un gioco, i giochi non sono fatti con i sentimenti e le persone. Questa è un’avventura, non è un gioco. Non ti spaventi se urlo? Non me ne frega niente, io sono venuto qui per dire tutto a tutti. Io non voglio convincere Riccardo. Questa fa la leader? Tremate se dovesse vincere lei, tremate”, sarebbero state le parole pronunciate dall’attore. Nonostante abbia la maggior parte de gruppo contro, tuttavia, Soleil continua ad essere la grande protagonista dell’Isola.

