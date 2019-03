Ivan Zazzaroni a Vieni da me/ Il ritorno a Ballando e l’amore con Monica Gasparini

Non solo Marco Carta nella puntata di Vieni da me, in onda oggi, mercoledì 13 febbraio, alle 14 su Raiuno. A raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo ci sarà anche il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni che, negli ultimi anni, grazie ai suoi impegni televisivi, ha conquistato anche l’affetto del pubblico che, abitualmente, non segue il calcio. Zazzaroni, infatti, oltre a portare avanti la propria professionale di giornalista, dal 30 marzo, tornerà nelle case degli italiani come giudice di Ballando con le stelle 2019. Al suo fianco ci saranno gli irriducibili Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto capitanati da Carolyn Smith. Lo scorso anno, Zazzaroni ha avuto diversi scontri con Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Come si comporterà, invece, nella nuova edizione? A Caterina Balivo svelerà qualche succulenta anticipazione sullo show di Milly Carlucci?

IVAN ZAZZARONI: L’AMORE CON MONICA GASPARINI

Non c’è solo il lavoro nella vita di Ivan Zazzaroni della cui vita privata si sa il necessario. Il giornalista vive una felice storia d’amore con la collega Monica Gasparini, arrivata nella sua vita dopo la fine del matrimonio con l’ex moglie Cristina. In un’intervista rilasciata quache tempo fa a Bresciaoggi, Monica Gasparini che è mamma di due figli avuti dal marito defunto Alberto D’Aguanno, parlando della sua relazione con Zazzaroni, diceva: “Sono contenta di avere al mio fianco una persona come lui. Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subito una perdita e provato un dolore che non passerà mai, posso condividere di nuovo valori e progetti“. Un rapporto solido quello tra Zazzaroni e la Gasparini, vissuto lontano dalle telecamere. Sulla fine del suo matrimonio, invece, ai microfoni del settimanale Di Più, Zazzaroni raccontava: “Mia moglie non ha mai approvato la mia partecipazione come giudice a Ballando con le Stelle. Prima di dividere le nostre strade abbiamo vissuto un momento molto delicato”. Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, dunque, Zazzaroni parlerà anche d’amore?





