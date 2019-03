JASMINE CARRISI/ Video, la stellina dei social non teme haters (Live Non è la D’Urso)

Chi non conosce Jasmine Carrisi? Probabilmente un pubblico non più giovanissimo, diciamo di mezza età, probabilmente non avrà avuto modo di conoscere questa bella diciottenne, che ama stupire e trasgredire sui social network. Soprattutto su Instagram, in realtà. Il cognome che porta è importante e infatti lei è la figlia del noto cantante Al Bano, che l’ha avuta assieme alla showgirl (se così la possiamo chiamare) Loredana Lecciso nel 2001. A Jasmine è seguito l’anno dopo Al Bano Junior Carrisi, che quindi ha solo un anno in meno della sorella maggiore. Tutta la famiglia Lecciso- Carrisi sarà quindi ospite da Barbara D’Urso, all’interno del suo nuovo programma televisivo targato Mediaset. Il programma si intitola Live – Non è la D’Urso, e si prospetta che possa diventare un appuntamento fisso per gli italiani, con uno share costante. La serata è quella difficile del mercoledì, dove a sfidare Barbarella ci sono l’inossidabile Chi l’ha visto? e la Champion League.

JASMINE CARRISI: SUPER ATTIVA SU INSTAGRAM

Lo abbiamo detto in apertura d’articolo: Jasmine Carrisi è una ragazza che sui social fa davvero discutere. Instagram è diventato oramai un mezzo comune per i giovani, che lo preferiscono sempre di più a Facebook, oramai superato. Ed è qui che Jasmine Carrisi dà il meglio di sé: selfie, costumi da bagno, frasi enigmatiche e anche un po’ inquietanti. La frequenza delle foto è quasi giornaliera e la ragazza ha un grande seguito: ogni scatto supera abbondantemente il migliaio di like, segno evidente che la ragazza ci sa fare ed è popolare. In un ultimo scatto la ragazza si è immortalata con una canottiera nera e un pantalone aderente dello stesso colore, abbinando una frase strana e sibillina: “Un bacio sa di vodka, teschi e diamanti.” Molti si sono interrogati sul significato quasi crepuscolare di tale frase, senza venirne a capo. Il risultato è stato un tafferuglio sui social che ha rischiato di degenerare, e che ha portato la ragazza a eliminare diversi commenti degli haters.

ATTACCO ALLA MAMMA

Naturalmente uno dei punti i forza degli haters è sempre stato quello di attaccare Jasmine Carrisi per avere una mamma come Loredana Lecciso. La 46enne showgirl è sempre stata nel mirino e, probabilmente, è riuscita nell’infausto intento di ‘passare’ i suoi haters anche alla figlia. Jasmine, infatti, è stata attaccata e accusata di ‘essere come sua madre’ e di ‘essere sempre ubriaca’. Probabilmente quest’ultimo epiteto è dovuto a quel vodka menzionato in precedenza e ad alcune frasi sconnesse che la ragazza sovente lascia su Instagram. Certamente il tutto è dovuto alla giovane età ma forse, in maniera più smaliziata, questo potrebbe essere anche un modo per far parlare di sé e farsi pubblicità. Instagram, lo abbiamo detto, è un mezzo molto potente al giorno d’oggi, che si può usare in maniera assolutamente libera ed efficace. L’ospitata a Live – Non è la D’Urso, poi, non farà altro che amplificare la sua cassa di risonanza.

Visualizza questo post su Instagram Un bacio sa di vodka, teschi e diamanti Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: Mar 10, 2019 at 6:42 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA