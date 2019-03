Jeremias Rodriguez/ “Soleil Sorge? Ho cambiato idea! Quando uscirà…”

Jeremias Rodriguez dopo essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2019, ha lasciato in Honduras un pezzo importante del suo cuore. L’argentino infatti, ha intrapreso una conoscenza con Soleil Sorge, l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne molto temuta dal resto dei naufraghi. Ed infatti, la passione tra Jeremias e Soleil, si è accesa fin dalle prime battute ed i ragazzi, hanno dimostrato di provare molta attrazione fisica. Dopo avere passato anche una notte a Isla Bonita, la loro relazione si è messa in piedi in maniera ufficiale, venendo considerati la prima coppia (e probabilmente l’unica) di questa 14esima burrascosa edizione. Dopo l’uscita dal gioco, Soleil è rimasta quasi da sola, confidandosi e restando molto unita a Riccardo Fogli (tanto da portarlo a Isla Bonita con lei per ben due volte di seguito dopo avere vinto la prova leader). In queste ultime ore, il fratello di Belen si è sbottonato sul futuro, parlando chiaramente anche dell’influencer italo-americana.

Jeremias Rodriguez si sbottona e parla di Soleil Sorge

Jeremias Rodriguez ha postato sul suo account ufficiale di Instagram, una fotografia dove compare insieme a Soleil Sorge. “Cos’è che non ti mette nei guai? Tutto ha una forza, afferrala o evitala, perché contrastarla?”, si legge nella didascalia. Gli utenti quindi, hanno commentato il post chiedendo delle curiosità al fratello di Belen che, socievole come sempre, non si è tirato indietro ed ha risposto ad alcuni di loro. Jeremias aveva “conosciuto” Soleil quando ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme alla sorella Cecilia. I due non si erano visti di presenza ma il ragazzo, aveva seguito l’evoluzione della storia con Luca Onestini, all’interno della Casa proprio nella sua stessa edizione. In quel periodo, la Sorge aveva “tradito” Luca per fidanzarsi con Marco Cartasegna e il fratello di Belen, era convinto che i due si fossero messi d’accordo prima. A chi glielo fa notare, lui risponde: “Solo gli stupidi non cambiano idea”. E per quanto riguarda il futuro con Soleil, non ha le idee perfettamente chiare, tanto da scrivere: “Vedremo quando uscirà”.





