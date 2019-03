Live Non è la D’Urso/ Diretta e ospiti 13 Marz: da Corona ad Al Bano fino alla Parisi

L’attesa è finita. Mercoledì 13 marzo, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso condude la prima puntata della sua nuova scommessa professionale. Dopo il successo di Pomeriggio 5 e Domenica Live, Barbara D’Urso è pronta a sbaragliare la concorrenza con Live – Non è la D’Urso, una trasmissione che seguirà quelli che sono i programmi storici della conduttrice e che andrà in onda rigorosamente in diretta. Tre ore scandite da interviste a grandi ospiti, dibattiti e sorprese. Personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica si racconteranno non solo ai microfoni di Barbara D’Urso, ma interagiranno con alcune persone in studio con una dinamica molto suggestiva. Importante sarà, poi, il ruolo del pubblico a casa che, attraverso un meccanismo inedito, potrà esprimere il “Live Sentiment”, ovvero il proprio gradimento sulle storie raccontate. Utilizzando l’apposita app della trasmissione, il sito ufficiale e i canali social, attraverso il famoso mezzo de “like”, al termine della puntata, decreterà l’ospite che ha ottenuto il maggior gradimento.

Live – Non è la D’Urso: gli ospiti del 13 marzo

Barbara D’Urso debutta con Live – Non è la D’Urso con un gruppo importante di ospiti. Per la prima volta, saranno tutti insieme in televisione, Al Bano che torna a raccontarsi ai microfoni della D’Urso dopo le polemiche per la sua mancata partecipazione a Domenica Live, Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Albano Junior. E ancora, Heather Parisi che torna in Italia da Hong kong, dove vive con il marito Umberto e i loro gemellini Elizabeth e Dylan, che hanno 9 anni. Per le esclusive internazionali, poi, ai microfoni della nuova trasmissione di canale 5 si racconterà anche Thomas Markle Junior, il fratello di Meghan Markle, la moglie del Principe Harry che sta aspettando il primo figlio e che ha rotto tutti i rapporti con la propria famiglia, parlando solo con la madre. Infine, nel salotto di Live – Non è la D’Urso, ci sarà anche Fabrizio Corona che, dopo aver rivolto un appello a Barbara, sarà in diretta per chiedere scusa alla conduttrice.

Barbara D’Urso invita Fabrizio Corona: “deve chiedermi scusa in diretta”

Fabrizio Corona è uno degli ospiti della prima puntata di Live – Non è la D’Urso. La conferma ufficiale è arrivata dallo studio di Pomeriggio 5 dove, Barbara ha anche spiegato i motivi che l’hanno spinta a parlare nuovamente dell’ex re dei paparazzi e ad invitarlo nella sua trasmissione. “Io non me ne sono mai occupata per due anni, perché ha fatto una cosa che non è piaciuta né a me né a mio figlio. Da diverso tempo voleva incontrarmi e chiedermi scusa, l’ha fatto tramite il Corriere della Sera ma lo farà in diretta. Perché in diretta sono stata offesa, e in diretta televisiva lo farà“, ha spiegato la D’Urso a pubblico che la segue quotidianamente. La conduttrice, poi, ha annunciato che non si affronterà l’argomento del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli e che per Corona arriveranno anche domande scomode. Tutto, dunque, è pronto per il debutto in prima serata della D’Urso.



