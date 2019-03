LOREDANA LECCISO/ Video, “Io e Al Bano ci siamo chiariti” (Live, Non è la D’Urso)

Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Al Bano junior accompagneranno Al Bano al cospetto di Barbara D’Urso nel suo nuovo programma serale. Loredana Lecciso è pronta dunque a dimostrare all’Italia intera quanto sia ancora forte il rapporto con il cantante pugliese, nonostante le burrasche vissute in passato. A Live – Non è la D’Urso (si gioca molto con il famoso Non è la Rai di Ambra Angiolini) il pubblico potrà interagire direttamente con lo show mostrando le proprie preferenze, un po’ come avviene nei social network con il classico pollice all’insù. E, ovviamente, non potranno mancare tutti quei personaggi (forse un po’ trash) che l’hanno sempre contraddistinta, fin dai suoi esordi. E la famigliola di Al Bano completamente riunita ha tutte le carte in regola per prendersi “il like”.

LOREDANA LECCISO, “CON AL BANO C’E’ SERENITA’ “

I bei tempi in cui Loredana Lecciso erano una coppia unita e forte sono purtroppo andati per sempre. Senza rimpianti da parte né dell’uno né dell’altro, sia chiaro: quel che è stato è stato, finché è durato. Adesso i due hanno vite diverse, parallele forse, ma sono comunque legati dai due figli che hanno avuto quando erano vicini e innamorati. Tutti quanti si riuniranno all’interno di Live – Non è la D’Urso, riuniti dalla conduttrice napoletana maestra di share e di televisione. Loredana Lecciso, su Leggo, ha comunque chiarito in maniera inequivocabile la natura dei suoi rapporti col cantante pugliese: “Non confondiamo le cose, io e Al Bano non torneremo insieme. Ci vogliamo bene, lo abbiamo sempre fatto, ma il nostro rapporto è oramai finito. Rimaniamo comunque legati l’uno all’altra perché so che Al Bano mi vuole davvero tanto bene. Lui è e sarà sempre una persona coerente, lo è sempre stato da quando lo conosco. E’ rimasto un grande affetto familiare tra noi che vogliamo assolutamente preservare, ad ogni costo.”

LA PANCETTA

Nonostante i due non stiano più insieme, Loredana Lecciso continua a manifestare un debole per Al Bano Carrisi. La differenza d’età tra i due è evidente e tangibile (in realtà lo è sempre stata), ma comunque sia la quarantaseienne continua a provare una certa attrazione per l’autore di canzoni memorabili come ‘Nel sole’. Ecco cosa ha infatti detto la showgirl: “Sinceramente trovo che Al Bano sia un bell’uomo ancora oggi. Certo, ha qualche anno in più e forse un po’ di pancia di troppo. Però agli uomini la pancia sta anche bene, è a noi donne che proprio non si può vedere. Guardate me, ad esempio: sono ingrassata quattro chili ultimamente! Ognuno ha i suoi difetti. Al Bano, comunque, rimane sempre un tipo davvero affascinante.” Insomma, se non è una dichiarazione d’amore questa, forse ci manca davvero poco. Nonostante le rassicurazioni formali, dunque, il web continua a rumoreggiare: che Loredana Lecciso e Al Bano stiano per tornare insieme sul serio? Solamente il tempo potrà dirci se queste deduzioni sono esatte oppure no.





