Nicoletta Larini, “Un figlio con Stefano Bettarini”/ E su Niccolò…

Nicoletta Larini ha rivelato a Diva e Donna: “Nel mio futuro vedo un figlio con Stefano Bettarini”. La compagna dell’ex calciatore è soddisfatta della sua relazione, dopo che l’estate scorsa a Temptation Island Vip sembrava sul punto di lasciarlo. I due invece hanno trovato un loro equilibrio nonostante la differenza di età. La bella venticinquenne spiega: “Ho trovato l’uomo della mia vita, entro i trent’anni mi piacerebbe diventare madre. Sono innamoratissima e di Stefano Bettarini mi piace proprio tutto”. Spiega anche che non aveva mai pensato di poter provare una more così forte per lui, ma di giorno in giorno il sentimento è cresciuto. I due hanno deciso di non progettare il futuro più di tanto, ma è sicura comunque che ci saranno delle belle sorprese. Ma come è nata la loro storia d’amore, Nicoletta svela che il loro è stato un innamorarsi cresciuto piano piano perché dovevano conoscersi e aprirsi l’uno all’altro.

Nicoletta Larini, “Un figlio con Stefano Bettarini”: il primo appuntamento

Nicoletta Larini ha raccontato anche il suo primo appuntamento con Stefano Bettarini ai microfoni di Diva e Donna. La giovane ragazza spiega: “Quando mi ha chiesto di uscire non è stato facile per me. Sapevo che era un personaggio famoso, conosciuto e l’idea mi spaventava un po’. E’ stato però molto bravo a mettermi a mio agio. Ha invitato due persone che conoscevo molto bene. La serata è andata alla grande, Stefano è un ragazzo alla mano e divertente“. Un amore che è partito piano piano ma poi è letteralmente esploso con la ragazza che confessa: “Mi piace proprio tutto di lui, non c’è una cosa che non mi piace. Se proprio devo parlare di un difetto posso dirvi che forse perde la pazienza troppo facilmente. E’ bello così però perché dimostra che è una persona di un grande carattere. Io in fondo non so proprio trovargli dei difetti, ho gli occhi a cuoricino“.

L’attacco ad Ariadna Romero

Nicoletta Larini si è dimostrata più volte gelosa di Stefano Bettarini e lo ha dimostrato anche di recente commentando la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2019. Si è schierata infatti contro Ariadna Romero che ha sottolineato dopo la sua decisione di non rimanere a L’Isola che non c’è col suo Stefano: “Brava, vai a casa. Ciaooo! Insomma si attacca come una cozza“. A Mattino 5 poi ha specificato: “Sono una donna molto innamorata del suo uomo e non lo vedo da 50 giorni. Mi manca e non gli salti addosso così. Lei è andata all’Isola dei Famosi per fare un’esperienza di vita o per qualcos’altro?“. Un’Ariadna un po’ troppo affettuosa e che ha lasciato tutti senza parole in effetti, portando Nicoletta ad andare su tutte le furie.



