Outcast – L’ultimo templare/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage (13 marzo)

Outcast – L’ultimo templare è il film che offre la prima serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 13 marzo, a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2014 dalla casa cinematografica Media Max Productions in collaborazione con la Notorious Film e la 22h22 mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane e nel settore dell’home video è stata gestita dalla Indie Pictures. La regia della pellicola è stata gestita da Nick Powell, suo soggetto e l’adattamento della sceneggiatura sono frutto del lavoro di James Dormer, le musiche della colonna sonora sono state composte da Guillaume Roussel, la scenografia è stata elaborata da Nigel Churcher e nel cast sono presenti Nicola Cage, Hayden Christensen, Liu Yifei, Andy On e Fernando Funan Chien.

Outcast – L’ultimo templare, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Outcast – L’ultimo templare. Ci troviamo nella Cina del XII secolo ossia in piena epoca imperialistica. L’attuale imperatore conscio di come la propria vita stia volgendo al termine deve occuparsi del futuro del suo regno scegliendo chi tra i propri figli possa succedergli sul trono e quindi guidare il proprio popolo per lunghi anni di prosperità e felicità. Nonostante all’epoca fosse prassi piuttosto consolidata quella di designare il proprio primogenito quale successore diretto al trono l’imperatore avendo ben chiaro il futuro nella propria mente decide di stravolgere le tradizioni e di affidare questo compito al proprio figlio più giovane di soli 14 anni. Tradizione vuole che l’erede al trono venga in possesso del Sigillo dell’impero e in effetti così avviene. La decisione dell’imperatore è frutto della comportamento che solitamente tiene il proprio primo figlio che si è sempre dimostrato piuttosto violento e poco saggio nel valutare le conseguenze dei propri gesti. La conferma di questo essere eccessivamente rude l’imperatore la ottiene non appena il primo figlio viene a conoscenza dell’intenzione del padre arrivando addirittura ad uccidere quest’ultimo e ad impossessarsi con la forza del trono. L’altra figlia dell’imperatore ben sapendo di come anche la vita dell’ultimogenito sia a rischio decide di scappare dal palazzo imperiale insieme a lui nella speranza di trovare rifugio nelle campagne cinesi. La loro è una corsa disperata in quanto immediatamente le guardie imperiali vengono assoggettate dall’usurpatore al trono il quale ordina l’arresto immediato con condanna a morte per alto tradimento nei confronti dell’ impero. Quando il futuro dei due giovani sembra essere deciso con morte certa in loro soccorso arriva un cavaliere occidentale reduce da tantissime battaglie in Terra Santa per via delle cosiddette crociate. Il cavaliere nonostante riporti tantissime ferite sul proprio corpo e abbia la mente abbastanza offuscata dall’utilizzo del l’oppio riesce a dare il necessario supporto all’imperatore designato e alla propria sorella. Per questo che è uno degli ultimi Templari presenti sulla faccia della terra diventa una vera e propria missione che lo vedrà impegnarsi al massimo per riuscire a fare giustizia permettendo quindi al giovane imperatore di insediarsi finalmente sul trono e guidare il proprio popolo verso anni di grande pace e prosperità.

