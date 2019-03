Paola Perego, la figlia Giulia compie 27 anni/ Foto, dito medio fa infuriare il web

Giulia Carnevale compie oggi 27 anni. La figlia di Paola Perego e dell’ex campione di calcio Andrea Carnevale, ha postato per celebrare la giornata, uno scatto su Instagram, con due palloncini che segnalano la sua età. “27 e sentirli tutti…soprattutto sulla cervicale”, ironizza la giovane. Diventata mamma da poco, tramite social si diverte spesso a condividere fotografie proprio in compagnia del suo piccolo. Tramite le Stories, il pubblico è ritrovato anche la sua celebre mamma, alle prese con la guida della macchina. Con la figlia al suo fianco, la Perego si è presa tanti rimproveri: dal non avere frenato in anticipo al volante tenuto incrociando le braccia. Proprio la conduttrice, ha fatto gli auguri alla figlia postando un suo primo piano con la canzone de Le Vibrazioni che porta proprio il suo nome. Poi la dedica è proseguita anche tramite post, condividendo uno scatto della figlia intenta a mostrare il dito medio in maniera divertita.

Paola Perego, la figlia Giulia Carnevale compie 27 anni

“Anche questa sei tu… – scrive Paola Perego condividendo un primo piano della figlia Giulia Carnevale che oggi compie 27 anni. – con tutte le tue contraddizioni la tua finta durezza, la tua sensibilità nascosta, con le tue gioie e i tuoi dolori, con la tua spavalderia e la tua insicurezza… semplicemente tu… sono fiera di te e ti amo immensamente. Buon compleanno vita mia”, ha concluso la conduttrice. Nonostante la dedica d’amore, qualcuno si lamentato tra i commenti, per il gesto della foto. “Che vergogna… Che vuoi far capire… Vergognati… Priva di finezza… Caduta di stile…”, scrive Annabella. “Beh volgaruccia…. tipico atteggiamento dell’odierna generazione”, commenta Cristina. “Felice per lei che compie gli anni, ma una ragazzina così carina non ha bisogno di fare questi gesti, non sta bene, è molto importante l’educazione che si è ricevuta dai nostri cari genitori, purtroppo per me io non li ho più, però non dimenticherò mai i loro insegnamenti, ne faccio tesoro”, ha concluso Candy Candy.





