THOMAS MARKLE JR/ Video, il fratellastro di Meghan torna in tv (Live Non è la D’Urso)

Qui in Italia siamo soliti seguire le avventure della famiglia reale britannica e quindi il nome Markle certamente non ci suona nuovo. Più o meno tutti siamo a conoscenza delle vicende di Harry e Meghan, la ragazza che da stellina di Hollywood (era nel telefilm Suits, non proprio un capolavoro) è diventata improvvisamente la nuova Lady Diana, almeno secondo alcuni. Ma Thomas? Ebbene, Thomas altri non è che il fratellastro di Meghan, con cui condivide lo stesso padre biologico. Tra i due i rapporti sono sempre stati difficili, con aspre dichiarazioni soprattutto da parte di Thomas. Barbara D’Urso è riuscita, con un colpo da maestro, a ospitare proprio Thomas Markle Jr nel suo nuovo programma televisivo, intitolato Live – Non è la D’Urso. Il colpo è stato davvero grande perché è lecito aspettarsi che un tipo del genere (schietto, verace e anche un po’ rozzo) non aspetti davvero per gettare altro fango addosso alla sua sorellastra. Staremo a vedere quello che accadrà in trasmissione… le premesse, però, ci sono davvero tutte.

THOMAS MARKLE JR, TENSIONE CON MEGHAN

Thomas Markle Jr è balzato all’onore delle cronache proprio per essere il fratellastro, assieme a Samantha, di Meghan, la sposa di Harry. Il suo passato ha rivelato diversi tratti oscuri e difficili, ma è soprattutto il suo astio con la sorellastra che lo ha reso celebre al grande pubblico. Come è noto, infatti, Meghan non ha invitato né lui né Samantha al suo faraonico matrimonio, suscitando un certo scandalo. I motivi di tale esclusione non sono noti, ma pare che Meghan sia sempre stata trattata come una figlia ‘illegittima’ da parte degli altri due. Di rimando, Thomas, come ha riportato il sito Fanpage.it, si è detto scioccato per il mancato invito al matrimonio: “Sinceramente io e Samantha siamo rimasti davvero scioccati per quello che ha fatto Meghan nei nostri confronti. Devo dire che però lei aveva iniziato già a staccarsi da quando aveva iniziato a frequentare Hollywood; già da lì il suo atteggiamento era cambiato. Io non la vedo dal 2011 e mi fa strano che non mi abbia invitato perché in più di un’occasione avevo preso pubblicamente le sue difese.”

UNA NUOVA LADY DIANA?

L’appellativo di ‘nuova Lady Diana’ per Meghan aveva iniziato a circolare ben presto all’interno dell’ambiente dei media. Naturalmente il parallelo risulta decisamente forzato: sarà difficile per chiunque riuscire a sostituire nei cuori dei britannici un personaggio come lei. Thomas Markle Jr, comunque, è sicuro, avendola conosciuta bene sin da piccola, che la sua sorellastra è quanto di più lontano si possa immaginare da Lady D. . Ecco cosa ha detto: “Meghan non è come Lady Diana. Non potrà mai sostituire Lady Diana perché è molto diversa. Davvero, a Meghan non interessa nulla dei problemi umanitari e di altre cose, a lei importa solo della fama e basta, Aveva delle mire sulla famiglia reale anche prima di conoscere Harry. E’ una persona falsa, tutto qua.” Insomma, il fratellastro ci va giù pesante e non le manda di certo a dire. Sarà così anche in trasmissione con Barbara D’Urso? Non lo sappiamo, anche se, sinceramente, le premesse ci sono tutte per fare un ascolto sensazionale. Prendere il fratellastro di Meghan come ospite è stato davvero un colpaccio.





