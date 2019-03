Umberto Maria Anzolin marito di Heather Parisi e figli/ Chi è? Sei anni di amore e…

Umberto Maria Anzolin è il marito di Heather Parisi, nonché padre dei suoi due figli minori, i gemelli Elizabeth e Dylan. Umberto è costantemente presente presente sui social della showgirl, tra scatti e video che immortalano scene di vita familiare. Scopriamo qualcosa in più su di lui. La coppia si è trasferita da qualche tempo a Hong Kong, insieme ai gemelli Elizabeth e Dylan, nati nel 2010. Ricordiamo che la showgirl ha altre due figlie: Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo, arrivate da relazioni avute in precedenza. Parisi e Anzolin si sono sposati nel 2013 ed oggi vivono in Cina. Proprio la decisione di spostarsi ha creato un vespaio di polemiche. Anzolin infatti ha avuto problemi legali in Italia legati al mancato pagamenti di debiti dopo la chiusura della conceria. La procura ha iscritto Umberto Maria Anzolin, nel 2011, nel registro degli indagati, a seguito del fallimento della Conceria Anzolin srl di Montorso Vicentino, orgoglio di famiglia.

Umberto Maria Anzolin e Heater Parisi a Hong Kong: ecco perché

Queste le parole rilasciate di recente a Chi da Heather Parisi dove spiega la vera decisione di vivere ad Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin e ai gemelli: “Non sono fuggita come qualcuno insinua: l’ho fatto per amore. A Hong Kong sono arrivata con la mia famiglia il primo gennaio 2011, senza eccessi e senza clamore, ma anche senza fughe o misteri, accompagnata dalla consapevolezza di iniziare, a 50 anni, l’ennesimo importante capitolo di una vita meravigliosa”. L’imprenditore vicentino quindi prosegue la sua attività in Cina accanto alla moglie Parisi che appare spesso sui social accanto a lui. I due spesso postano foto anche insieme ai gemellini dimostrando di essere una coppia molto coesa ed innamorata.

