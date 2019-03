Uomini e Donne/ Natalia piange per Andrea e risponde alle critiche (Trono Classico)

Anche se non è andato ancora in onda, i fan di Uomini e Donne sanno che Natalia Paragoni ha deciso di tornare in studio per corteggiare Andrea Zelletta. Dopo un ottimo inizio, durante il quale c’è stato tra i due anche un bacio, le ultime anticipazioni svelano un forte “calo” nella loro conoscenza. Stando a quanto svelano le anticipazioni del vicolodellenews, Andrea ha deciso di non portare Natalia in esterna, cosa che ha fortemente colpito la corteggiatrice che per lui ha pianto e ha anche duramente litigato. Tante, inoltre, le critiche che la Paragoni ha ricevuto in queste ultime settimane, colpa dell’aver chiuso il percorso di Ivan proprio alla fine per corteggiare Andrea. Per molti, infatti, Natalia sarebbe stata falsa sin dall’inizio, cosa che la corteggiatrice ha però voluto spiegare nel corso di un’intervista rilasciata alle pagine del Magazine di Uomini e Donne.

NATALIA PARAGONI RISPONE ALLE CRITICHE

“Tra noi c’è qualcosa, e non è solo chimica, Lui è più uomo di Ivan, ha un modo di fare diverso.” ha spiegato Natalia Paragoni al magazine di Uomini e Donne, per poi aggiungere “È venuto lì a prendermi, ha dimostrato di essere deciso, di prendere posizione, di andare contro tutti. Non può annoiarti una persona così: è proprio un uomo del Sud, di quelli che ti mettono sul piedistallo e si dimostrano forti.” E rispetto alle tante critiche ricevute, la corteggiatrice di Andrea Zelletta ha voluto chiarire che: “Dicono che sono finta, ma è naturalmente il contrario: sono abituati alle “Yes girl” che ai tronisti dicono sempre sì. Ma io non provavo niente per lui, non potevo rimanere lì, avrei preso in giro me stessa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA