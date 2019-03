Uomini e Donne / Pamela e Stefano: lieto fine e dichiarazione d’amore (Trono Over)

La scorsa settimana, nello studio del trono Over di Uomini e Donne, è andato in scena un lungo scontro tra Stefano Torrese e Pamela Barretta. Alla fine di questo, il cavaliere ha salutato tutti, dato un bacio a Maria De Filippi, e ha lasciato il programma per sempre, da solo. Una scelta che ha lasciato tutti sorpresi, Pamela compresa (che nella stessa puntata ha fatto una dichiarazione choc!). In molti si sono allora chiesti se, dopo questo gesto importante, la dama avesse deciso di raggiungerlo e le anticipazioni che arrivano sono più che positive. Pamela non solo ha deciso di raggiungere Stefano, ma i due hanno iniziato fuori da Uomini e Donne la loro storia d’amore. A confermarlo uno scatto dei due spuntato sui social negli ultimi giorni. C’è comunque da dire che, subito dopo il suo addio, Stefano ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne, ammettendo di attendere Pamela e di essere molto preso da lei.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI STEFANO

“L’aspetto a braccia aperte, anche se so che più l’aspetterò più sarà difficile.” ha ammesso Stefano Torrese alle pagine del Magazine di Uomini e Donne. Tuttavia, si è detto più che deciso a conquistarla: “Comunque voglio spendere il mio tempo e le mie energie per lei. Spero che Pamela capisca che quello che provo per lei è vero.” Obiettivo che il cavaliere sembra aver raggiunto. Infatti aveva inoltre dichiarato che: “Il mio obiettivo era ed è quello di uscire da Uomini e Donne innamorato come è successo a Fabio, Sossio, Biagio, Paolo… Non quanto tempo mi darò, ma so che ogni giorno cercherò in qualche di avvicinarmi senza mai invadere il suo spazio. Ho 40 anni e ho ben chiaro quello che voglio, e se non sarà Pamela la persona con cui realizzare i miei sogni volterò pagina.” Ma sembra invece sia proprio lei la donna che sperava di trovare.

