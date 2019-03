Alessandro Angelucci/ A Uomini e Donne arriva il fratello di Salvatore e Cristiano

Sorpresa per il pubblico di Uomini e Donne che, nella puntata del trono classico in onda oggi, giovedì 14 marzo, ha conosciuto il fratello di Salvatore e Cristiano Angelucci. Dopo le esterne di Luca Daffrè e Manuel Galiano con Angela Nasti e Giulia Cavaglià, Maria De Filippi annuncia l’arrivo di nuovi corteggiatori per le due troniste. Trattandosi di un appuntamento al buio, infatti, sia Angela che Giulia sono libere di scegliere i corteggiatori da tenere. Tina Cipollari cerca subito di dare dei consigli a Giulia Cavagià indicandole i ragazzi più belli. “Mi piace anche Alessandro, quello con il tatuaggio sul collo”, dice la bionda opinionista. Gianni sperti coglie subito la palla al balzo per svelare la vera identità di Alessandro: “Maria lo conosciamo anche se quando l’abbiamo visto era piccolo. E’ il fratello di Cristiano e Salvatore Angelucci”, annuncia Sperti. “Come stanno i tuoi fratelli? Sei zio”, dice Maria. “Stanno bene e sono zio due volte”, dice Alessandro, ma chi è il nuovo corteggiatore di Angela e Giulia?

ALESSANDRO ANGELUCCI: ECCO CHI E’ IL FRATELLO DI SALVATORE E CRISTIANO SBARCATO A UOMINI E DONNE

Alessandro Angelucci è il fratello minore di Salvatore e Cristiano Angelucci. Alessandro lavora nel negozio di abbigliamento con i genitori e ha uno splendido rapporto con i fratelli di cui ha deciso di seguire le orme cercando l’amore a Uomini e Donne. Salvatore è stato prima tentatore di Vero Amore e poi tronista. Al termine del suo percorso scelse Paola Frizziero. Salvatore si è poi fidanzato con Karina Cascella da cui ha avuto una figlia, Ginevra. Cristiano, invece, è stato prima corteggiatore di Carla Velli e poi tronista scegliendo Roberta Leto, anche se ad oggi non stanno più insieme. Cristiano ha poi trovato l’amore lontano dalle telecamere ed è papà di una bambina, Cecilia. Entrambi sono stati molto amati dal pubblico di Uomini e Donne che è pronto a seguire anche il percorso di Alessandro.

