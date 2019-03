ALESSANDRO BIGATTI/ Video, graziato ancora una volta (MasterChef Italia 2019)

La scorsa puntata di MasterChef Italia 2019, come sempre, ha riservato diversi colpi di scena e delle sorprese. Alessandro Bigatti, probabilmente il concorrente più fortunato della storia di MasterChef Italia si è salvato ancora una volta, rimanendo all’interno del programma. A lasciare questa edizione è invece Verando, a cui il pubblico di MasterChef Italia 2019 ha dovuto dare ufficialmente l’addio. Su Facebook sono stati tanti i messaggi per Verando, che era riuscito a entrare nelle simpatie del pubblico. Quanto alla puntata, invece, il nostro Alessandro Bigatti era stato inserito in coppia con Salvatore, con il quale era riuscito a dare vita ad una coppia piuttosto affiatata. Federico è riuscito a spuntarla alla Mistery Box e ha dato diversi consigli ai suoi colleghi in merito alla cucina. Gli Chef, però, non sono stati particolarmente colpiti dall’esattezza dei suoi consigli… Al Pressure Test, invece, Alessandro Bigatti è stato salvato. Ancora una volta.

ALESSANDRO BIGATTI, I GIUDICI LO GRAZIANO

Alessandro Bigatti l’ha dunque spuntata al Pressure Test grazie ai giudici, che hanno visto in lui del buono. Secondo Antonino Cannavacciuolo e soci, infatti, il concorrente di MasterChef Italia 2019 aveva lavorato molto bene e, di conseguenza, hanno deciso di salvarlo. La cosa non è la prima volta che accade all’interno del programma, il che ha scatenato una facile ironia sul web. Sui social è apparso un meme in cui compariva Jesse Pinkman di Breaking Bad (la serie cult creata da Vince Gilligan e interpretata da Brian Cranston e Aaron Paul) arrabbiato per l’ennesimo colpo di fortuna di Alessandro. Uno scherzo, dunque, una boutade, che però la dice lunga su quello che sta succedendo al nostro concorrente in questa particolare edizione di MasterChef Italia 2019. L’ironia, quella sana, non è mai troppa… anzi. L’importante è anche riuscire a sapersi prendere in giro e avere una idea equilibrata del proprio io e siamo sicuri che Alessandro Bigatti ce l’abbia.

POCO FEELING CON BRUNO BARBIERI

Tra gli chef che non amano particolarmente Alessandro Bigatti c’è sicuramente Bruno Barbieri, un tipo tosto e che di certo non le manda a dire. Qualche puntata fa tra i due c’era stata maretta, nel senso che Barbieri aveva urlato addosso al povero impiegato trentatreenne. “Che ca**o ridi?” gli aveva detto. “Quand’è che vuoi emanciparti e riuscire finalmente a spiccare il volo?” Il riferimento era a un piatto non particolarmente gradito al Barbieri, che già in precedenza si era innervosito perché Alessandro Bigatti non era a conoscenza del tempo di cottura esatto di un particolare tipo di fungo. Insomma, una inezia per un comune mortale, ma non per lo chef Bruno Barbieri che pretende sempre la perfezione dai suoi cuochi. Alessandro Bigatti, invece, sembra essere un po’ approssimativo su alcune cose… ma siamo sicuri che con la cura MasterChef Italia migliorerà sensibilmente ai fornelli. Diventerà uno chef provetto! Qui il video di presentazione.



