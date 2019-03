ALEX BELLI VS KATARINA RANIAKOVA A LIVE, NON È LA D’URSO/ “Sei un grande rimpianto”

Il confronto tra Alex Belli e Katarina Raniakova si conclude tra scontri e sorrisi. “Ci siamo detti delle cose che non ci dicevamo dall’82! È andata benissimo!” secondo Belli, ma non è dello stesso parere la Raniakova, che dice invece “È andata malissimo!”. Così Barbara d’Urso manda in onda spezzoni del loro scontro in ascensore. Ale Belli dice: “Io mi sentivo in una situazione di disagio con te, perché parlavamo sempre di cose negative. Io faccio il mea culpa, ma tu l’hai mai fatto?” Lei replica “Certo! Ma tu non sei una persona che può stare in coppia!” Ma la dichiarazione più forte arriva quando lui ammette: “Sei il rimpianto più grande della mia vita!” Parole alle quali l’ex moglie, però, non crede e il sorriso che fa a risentirle viene infatti notato da Barbara d’Urso. Si conclude con la gara di mi piace che viene vinta da Alex Belli. (Agg. di Anna Montesano)

CONFRONTO IN ASCENSORE TRA ALEX E KATARINA

A Live, Non è la d’Urso, Barbara d’Urso inaugura anche “L’ascensore”, all’interno del quale due persone che hanno avuto dissapori si ritrovano faccia a faccia senza saperlo. Il primo protagonista de L’Ascensore è Alex Belli che non sa che lì dentro, con lui, sta per arrivare la sua ex moglie Katarina Raniakova. Dopo un filmato che riassume la loro storia d’amore e la rottura dopo anni veramente felici, Barbara d’Urso fa entrare anche la bella Katarina nell’ascensore dove ad attenderla c’è proprio Alex Belli. Nessuno dei due sapeva che ci sarebbe stato l’altro, ecco perché la loro reazione è di sorpresa. I due, però, sorridono ma è un’espressione di facciata, visto che basta poco per far scattare la discussione.

ALEX BELLI CONTRO KATARINA A LIVE NON È LA D’URSO

A prendere subito parola è Alex Belli, che chiarisce subito di non voler litigare con lei, anche se le cose vanno diversamente. “È l’ultima cosa che voglio litigare qui con te parlando delle cose passate. – esordisce l’attore, che poi continua – Ogni volta parliamo di cose futili. La nostra è stata la storia più bella della nostra vita.” ammette, anche se Katarina dichiara di non essere d’accordo. Alex Belli però continua: “Ci siamo conosciuti a 25 anni e abbiamo girato il mondo. Ci siamo fatti delle promesse ma siamo cresciuti e ci siamo accorti di essere due persone totalmente diverse.” Barbara d’Urso, però chiude il collegamento e svela che tutto andrà in onda successivamente, dopo il loro confronto.



