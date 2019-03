Amici 18/ Rudy Zerbi sprona gli allievi senza maglia verde: “Ancora una chance”

Arrivano ad Amici 18 le nuove assegnazioni in vista dello speciale in onda sabato su Canale 5. In vista dell’assegnazione delle ultime maglie verdi del serale, la squadra di Sparta ha deciso di affidare il punto bonus per la media a Ludovica, cosa che scatena il malumore di Alessandro Casillo. Il cantante, molto abbattuto, si sfoga con Giordana, e ammette: “Non sono mai stato aiutato. Non è il punto che mi fa la differenza, è una questione di pensiero. La colpa è mia perché mi aspetto delle cose che non arrivano.” Intanto, Rudy Zerbi decide di scambiare due chiacchiere con i ragazzi che ancora non hanno avuto accesso al serale. “Io penso che se siete qua nella scuola di Amici qualcosa avete tutti. Ma se non avere ancora la maglia del serale qualcosa invece manca.” esordisce Zerbi.

RUDY ZERBI SPRONA I RAGAZZI SENZA MAGLIA VERDE

Rudy Zerbi cerca di far capire ai ragazzi di Amici 18 che tutti hanno ancora una possibilità e anche molto importante. “Premesso che i ragazzi della scuola che consideravo fondamentali per il serale sono già dentro – continua – io sono anche aperto, se qualcun altro di voi dovesse entrare, sono anche d’accordo.” Così cerca di spronare tutti a dare del loro meglio in questi ultimi giorni prima dell’inizio del serale che, ricordiamo, avrà inizio il 30 marzo in prima serata su Canale 5 – Tra di voi ci sono alcuni che mi piacciono e alcuni che ad oggi ancora non mi sono piaciuti. Io però sono disposto a cambiare idea. Voi avete la possibilità di fare la differenza con qualcosa di davvero forte, che possa cambiare il vostro destino.” Chi tra Jefeo, Ludovica, Federica, Alessandro Casillo, Federico, Alvis e Miguel ci riuscirà?

