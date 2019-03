Andrea Dal Corso e Teresa Langella/ Video Uomini e donne: “Sei nella mia testolina!”

Il trono classico torna in onda a Uomini e donne proprio oggi e riparte da dove lo abbiamo lasciato, o quasi, la scorsa settimana ovvero con Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Maria De Filippi annuncerà l’arrivo in studio della bella napoletana e poi annuncerà una sorta di confronto avuto dopo la puntata della scorsa volta, dopo il loro primo incontro post scelta. Subito dopo verrà mostrato un video, quella che possiamo definire la loro nuova esterna in cui lui le dice: “Lo so che sono stato un idiota per certi versi perché ti ho fatto tanto soffrire ma questa settimana, in un modo o nell’altro, sei sempre questa testolina”. Dopo aver passato tutto il tempo con lo sguardo verso il basso, a questo punto Teresa lo guarda negli occhi ma subito dopo gira la testa dall’altra parte: “Non ce la faccio nemmeno a guardarti negli occhi”, queste sono le parole con cui la napoletana liquida il suo ex corteggiatore, cosa sarà successo dopo e perché Teresa è in studio?

LE PAROLE DI ANDREA DAL CORSO A TERESA LANGELLA

Il video anticipazioni di Uomini e donne si ferma qui ma sicuramente oggi in puntata scopriremo dell’altro visto che, secondo gli ultimi rumors, i due hanno avuto modo di chiarirsi dopo quello che è successo a Uomini e donne e dopo la scelta. Piano piano la delusione di Teresa Langella ha lasciato spazio alla voglia di andare oltre e fidarsi nuovamente di Andrea dal Corso che, a quel punto, ha finito per deluderla ancora. Dopo il confronto che vedremo in studio oggi i due si sono rivisti ma niente è ancora come Teresa voleva e la delusione, forse quella definitiva, l’ha spinta finalmente ad aprire gli occhi e chiudere con Andrea dal Corso che adesso potrebbe finalmente essere un capitolo chiuso per lei. Come reagiranno gli opinionisti alla visione di questo video e di Teresa in studio? Gianni Sperti ha sempre sostenuto e appoggiato la napoletana a differenza di Tina Cipollari che la scorsa settimana l’ha fatta addirittura piangere dandole la colpa di quello che è successo. Clicca qui per vedere il video anticipazioni.

