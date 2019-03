Ascolti TV 13 marzo 2019/ Carmelita boom: Live – Non è la d’Urso convince con il 17%

Ottimo esordio per Barbara d’Urso. Il debutto di Live – Non è la d’Urso, si è portato a casa ascolti TV pari a 2.796.000 spettatori con il 17.1% di share (Buonanotte Live di 12 minuti: 903.000 – 19.2%). La rete sperava di ottenere almeno il 12% e quindi, questi 5 punti sin più sono davvero “preziosi” per l’azienda di Cologno Monzese. Proprio durante la conferenza stampa, Barbarella aveva parlato di questo particolare aspetto: “Questo è un esperimento che vuole fare l’azienda, di un prodotto che possa garantire gli ascolti di cui hanno bisogno e all’azienda serve il 12%. In questo momento l’obiettivo di Canale Cinque è il 12% e vi assicuro che non è facile raggiungere con la contro-programmazione della Champions e di Chi l’ha Visto con un programma totalmente nuovo. In questo show si parla solamente e non è facile fare il 12%”. Per quanto difficile, la nostra ruspante Carmelita Nazionale ha decisamente segnato il punto, battendo la concorrenza e portandosi a casa un risultato degno di nota. Vediamo, a seguire, come sono andati gli ascolti TV delle altre reti.

Ascolti TV 13 marzo: Live – Non è la d’Urso convince il pubblico

E se Live – Non è la d’Urso ha convinto pienamente il pubblico di Canale 5, vediamo come sono andati gli ascolti TV delle altre reti, a cominciare da Rai1. L’incontro di Champions League Bayern Monaco-Liverpool ha conquistato 3.593.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 è stata visionata da 2.641.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Italia 1 Outcast – L’Ultimo Templare ha intrattenuto 1.116.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha interessato 2.203.000 spettatori pari ad una share del 10.5%. Su Rete4 Out of Time ha totalizzato 776.000 spettatori con il 3.5% di share. Per quanto riguarda gli ascolti delle reti minori: Su La7 The Mexican – Amore senza la sicura ha registrato 505.000 spettatori e share del 2.2%. Su Tv8 Ex ha portato a casa 530.000 spettatori con il 2.4%. E in ultimo su Nove Storia di una Ladra di Libri ha totalizzato 367.000 spettatori con l’1.7%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA