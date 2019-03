Belen Rodriguez/ Baci e coccole con Stefano De Martino e pazza serata con le amiche

Belen Rodriguez resta la regina del gossip. Pur essendo ufficialmente single, la showgirl argentina è perennemente sulle copertine dei rotocachi. L’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, ha dedicato un nuovo servizio a Belen e all’ex marito Stefano De Martino con cui trascorre sempre più tempo. Nonostante nessuno dei due si sbilanci e confermi il riavvicinamento, il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le foto della festa di compleanno della mamma di Belen. Tra una portata e l’altra, tra Belen e Stefano non sono mancati i sorrisi e i gesti affettuosi sotto lo sguardo della famiglia Rodriguez. Semplice amicizia tra ex o qualcosa in più? Il conduttore di Made in Sud preferisce non parare della propria vita privata e, come scrive Chi, a chi chiede news sulla sua situazione sentimentale, dice: “Ho capito che c’è una parte della propria vita che è meglio tenere per sé, è più bello così”.

BELEN RODRIGUEZ: PAZZA SERATA CON LE AMICHE

Non ci sono solo Stefano De Martino e il figlio Santiago nella vita di Belen Rodriguez che si è anche concessa una pazza serata con le amiche. In occasione della gara di Champions League tra la Juventus e l’Atletico Madrid, infatti, Belen, in compagnia di Patrizia e l’amica arrivata dall’Argentina, Milca Gili, a Rodriguez ha trascorso la serata allo Juventus Stadium tifando per i bianconeri e per Cristiano Ronaldo che ha regalato la qualificazione alla propria squadra. “Portiamo fortuna”, ha poi commentato la Rodriguez sfoggiando il suo splendido sorriso. Serena e rilassata, Belen si è così concessa una serata libera lasciando per l’occasione il figlio Santiago che resta il grande amore della sua vita. Una serata di svago e di divertimento tutta al femminile, dunque, per la showgirl argentina che, domani sera, sarà nuovamente al Teatro Ariston per la finale di Sanremo Young 019.

