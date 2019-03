Captain Fantastic/ Video, su Rai 3 il film con Viggo Mortensen (oggi, 14 marzo 2019)

Captain Fantastic va in onda questa sera, giovedì 14 marzo 2019, su Rai 3 in prima visione. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica della Electric City Entertainment in collaborazione con la ShivHans mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche nel settore del video italiano è stata gestita dalla Good Films. La regia di questo film è stata affidata a Matt Ross il quale si è occupato anche di sviluppare sia il soggetto che la sceneggiatura le musiche della colonna sonora sono state composte da Alex Somers e la scenografia porta la firma di Russell Barnes. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Steve Zahn e Kathryn Hahn.

Captain Fantastic, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Captain Fantastic. In uno dei boschi degli Stati Uniti d’America vive un uomo di nome Ben che ha deciso di seguire una vita particolarmente differente da quella dell’attuale società americana. Infatti insieme alla propria amata moglie e loro figli si ritrovano a vivere in un bosco perduto utilizzando esclusivamente i prodotti della terra riesce ad offrirgli per sopravvivere ed inoltre vivendo di alcuni piccoli interventi di artigianato che gli permettono di ottenere provviste da un negoziante posto a pochi chilometri di distanza dalla loro casetta. Ben ha deciso di imporre ai propri figli una educazione abbastanza particolare basata esclusivamente su alcune metodologie che lui impartisce attraverso dei libri che praticamente impone ai propri figli. La sua è una visione naturalistica del mondo che è molto lontano dall’attuale canone della società civile per cui i figli sono indirizzati verso un mondo che di fatto non esiste. La vita tranquilla all’interno dei boschi ben presto però sarà messa a dura prova da una situazione particolarmente tragica con la moglie di Ben che muore per via di un disturbo di natura psicologica che si è manifestato con la nascita del loro ultimo figlio. La donna si trovava da diversi mesi presso la dimora dei propri genitori per sottoporsi alle necessarie cure di natura medica che evidentemente non sono bastate. A questo punto Ben deve assolutamente mettersi in viaggio insieme ai propri figli per raggiungere la location deputata alle esequie. Questa è una situazione potenzialmente pericolosa per l’uomo in quanto per la prima volta i figli si ritroveranno ad avere a che fare una società ben differente da quella dipinta dal loro padre e per cui potrebbe versi delle difficoltà in tal senso. In effetti durante il viaggio per raggiungere la casa dei nonni e soprattutto una volta arrivati a destinazione si ritroveranno a capire che gli insegnamenti del padre in realtà sono differenti rispetto alla realtà e per cui ci saranno degli scontri di natura generazionale che porteranno lo stesso uomo a riconsiderare quelle che erano le sue prerogative di vita. Inoltre i componenti della sua famiglia dovranno cercare di far rispettare quelle che erano le ultime volontà della donna ossia di essere cremata. Ci riusciranno?

