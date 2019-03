Elisa Isoardi a Ballando con le stelle?/ “Ballerina per una notte”: Milly la sfida!

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è alle porte, e Milly Carlucci, attraverso ‘La Prova del Cuoco’, ha svelato il quinto concorrente. Si tratta di Enrico Lo Verso che si aggiunge a Marco Leoanrdi, Suor Cristina, Antonio Razzi, Angelo Russo. Nella trasmissione condotta da Elisa Isoardi, la Carlucci, non si è limitata a svelare il quinto concorrente ma ha lanciato una proposta alla padrona di casa: prepararsi con i maestri del cast per partecipare al programma in qualità di ballerina per una notte ed essere giudicata dai vari giudici. Milly Carlucci le ha illustrato il tutto con le seguenti parole: “Elisa, devo proporti una cosa, anzi ti faccio una proposta. Potrei mandarti di tanto in tanto uno dei miei ballerini, qui in studio, e uno dei giudici. Il ballerino ti fa ballare, ti insegna, il giudice ti giudica. E piano piano ti prepariamo per fare la ballerina per una notte”.

ELISA ISOARDI ACCETTA LA SFIDA DELLA CARLUCCI?

E cosa ha replicato l’ex compagna di Matteo Salvini? Le parole di Elisa Isoardi sono state: “Ho già una paura pazzesca. Magari butto giù un po’ di pancia. Tanto solo una sera devo andare”. Sembra quindi che la proposta è stata accettata, una sfida che la Isoardi ha raccolto subito. Intanto la Carlucci, nelle prossime ore, proseguirà il suo percorso in altri programmi per svelare altre anticipazioni sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sarà ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ per, poi, approdare a ‘Vita in diretta’, ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna e ‘I soliti ignoti’ di Amadeus.

