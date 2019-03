Federico Penzo/ Video, da outsider a vincitore? (MasterChef Italia 2019)

Federico Penzo si è confermato come uno dei protagonisti dell’ottava edizione del cookie talent show MasterChef Italia 2019. Nel corso dell’ottava puntata, il 20enne pescatore di Chioggia, in provincia di Venezia, ha mostrato ancora una volta tutte le sue qualità in ambito culinario. Fino ad oggi, Federico ha vinto cinque prove e non ha mai rischiato l’eliminazione dal programma, riuscendo a convincere i quattro giudici. Nel corso dell’ottava puntata, è riuscito a vincere la difficile prova della Mystery Box. In tale occasione, gli è stato assegnato un ingrediente a discrezione di un altro concorrente, nel suo caso la quinoa. Penzo è stato in grado di creare un piatto prelibato con pochi e semplici tocchi. Quindi, giunge il momento dell’Invention Test, che si basava sulla riproposizione di un piatto realizzato dal francese Paul Bocuse. Grazie all’immunità, il pescatore ha potuto non partecipare alla prova e ha assistito ad una serie di proposte non proprio di alto livello. A fine puntata, è stato inserito nella lista dei primi quattro e ha rinvigorito le proprie ambizioni di vittoria finale.

Federico Penzo, MasterChef Italia 2019: da outsider a vincitore?

Finora, le prestazioni medie di Federico Penzo sono da considerarsi più che soddisfacenti. Il concorrente più giovane di MasterChef Italia 2019 aveva iniziato la sua avventura senza farsi notare più di tanto, puntando solo sul suo desiderio di mettersi in gioco. A poco a poco, il ragazzo è riuscito a farsi valere e ha incassato i giudizi soddisfacenti dello chef Giorgio Locatelli, che ha esaltato il suo piatto basato su pane e cioccolato. Al tempo stesso, l’altro giudice Joe Bastianich non ha lesinato critiche nei suoi confronti, accusandolo di aver rovinato questa pietanza con alcune scelte alquanto discutibili. Ad ogni modo, si vede la voglia di emergere del giovane pescatore, che ha intenzione di mettere a disposizione le proprie competenze e, magari, di intraprendere una nuova professione dietro ai fornelli con tutta la sua passione. Cosa farà Federico Penzo nelle prossime puntate? Ormai il traguardo conclusivo si avvicina e il giovane ha tutta l’intenzione di sbaragliare la concorrenza. Nel corso della nona serata, scopriremo se manterrà tali premesse e dimostrerà ancora una volta di poter meritare ottimi risultati.

Video, la quinoa piacerebbe alla moglie di Locatelli





