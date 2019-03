Gilberto Neirotti/ Video riuscirà a limare il suo carattere? (MasterChef Italia 2019)

Il giovane Gilberto Neirotti è senz’altro uno dei concorrenti più discussi di MasterChef Italia 2019. In occasione dell’ottava puntata del talent show a carattere culinario, il 23enne di Verona che studia Giurisprudenza ha continuato a darsi da fare per realizzare piatti sempre più gustosi e ricevere tanti consensi da parte dei giudici Cannavacciuolo, Bastianich, Locatelli e Barbieri. Nel corso delle puntate precedenti, il ragazzo è riuscito a conseguire l’immunità nelle prime due occasioni ed è poi rimasto spesso nella lista dei migliori, senza mai rischiare di finire tra gli ultimi della graduatoria. Dopo una Mystery Boxabbastanza nell’anonimato, l’Invention Test si conclude con un buon risultato per Gilberto, che insieme alla sua collega Gloria Clama diventa capitano delle rispettive brigate per la tanto attesa prova in esterna. Nonostante la sconfitta della sua squadra rossa, il ragazzo viene salvato e resta in balconata, con la chance di seguire il Pressure Test in una situazione di sostanziale tranquillità.

Gilberto Neirotti, MasterChef Italia 2019: riuscirà a limare il suo carattere?

Come già accennato in precedenza, fino ad oggi l’esperienza di Gilberto Neirotti a MasterChef Italia 2019 può essere considerata abbastanza contrastante. Le prestazioni medie sono state piuttosto buone, ma non tutti i giudici sono ancora convinti delle sue qualità ai fornelli. Anzi, il giovane studente ha incassato diverse manifestazioni di dissenso nei confronti di un carattere particolare e ombroso. Tra i vari commenti dei social network, c’è anche chi lo ha definito quale il concorrente più odioso della storia di MasterChef. Ad ogni modo, il ragazzo non demorde e non sta a sentire le critiche degli altri, continuando ad andare avanti per la sua strada con il sogno di diventare uno chef professionista. In occasione della nona puntata, Gilberto ha l’ovvio obiettivo di continuare a raccogliere ottimi risultati, cercando di vincere la prossima Mystery Box e di sorprendere nell’Invention Test. Ormai la strada per la parte conclusiva della trasmissione è già tracciata e lo studente vuole giocarsi le sue chance di vittoria.

Video, Gilberto Neirotti: amore-odio con Cannavacciuolo





