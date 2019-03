Giuseppe Lavecchia/ Video, per i social è “entrato per sbaglio” (MasterChef Italia 8)

Giuseppe Lavecchia sta affrontando tra alti e bassi le varie prove di MasterChef Italia 8. Dopo aver rischiato di essere eliminato, Giuseppe si era ripromesso di dare il meglio di sé e nelle prove dell’ultima puntata è apparso molto più concentrato. La Mystery Box conteneva 10 ingredienti: vitello, quinoa, Bagoss, merluzzo, melanzana, zucca, castagne, avocado, cavolfiore e patate viola. Giuseppe ha cucinato dei ravioli ripieni di merluzzo in salsa di pomodorini. Nella seconda prova, l’Invention test, Giuseppe – per volere di Federico – si è trovato a cucinare in staffetta con Loretta. nella preparazione del branzino in crosta in salsa choron, Giuseppe si è trovato un po’ in difficoltà a dare la forma di pesce alla pasta sfoglia: “Fai una forma più carina”, gli ha ripetuto più volte Loretta. Anche Giorgio Locatelli ha avuto da ridere sulla pinna del pesce realizzato da Giuseppe: “Questo pesce affonda”, ha commentato la chef.

Giuseppe Lavecchia divide i social

Nonostante le difficoltà Loretta e Giuseppe non sono stati i peggiori nell’Invention test e hanno così potuto affrontare la prova in esterna. Giuseppe ha fatto parte della squadra dei blu, capitana da Gloria. I quattro aspiranti chef hanno lavorato nella cucina di un ristorante: L’Altro Luca e Andrea e El Brellin, sui Navigli di Milano. L’entusiasmo e la carica di Giuseppe hanno contribuito al trionfo della squadra blu. La presenza di Giuseppe nella cucina di MasterChef Italia 8 continua a dividere il popolo del web: “Che personaggio grottesco Giuseppe, dovrebbero fare uno spin off solo su di lui” e “Giuseppe è sempre disponibile e umile. A differenza di altri che si sentono chissà chi”, hanno scritto alcuni utenti. Altri invece vorrebbero vedere il concorrente fuori dal programma: “Giuseppe è un fan di #MasterChefIt entrato per sbaglio” e “Non mi capacito di come Giuseppe sia ancora in quella cucina”.

